GF, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono tolti il “segui”: parla l’ex gieffina

Nonostante il GF abbia chiuso i battenti da diversi mesi, alcuni ex concorrenti continuano ad essere al centro dell’attenzione. Nelle ultime ore a finire nel mirino del gossip sono stati Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, ex protagonisti dell’ultima edizione del reality di Alfonso Signorini.

Nelle ultime settimane i due sono stati spesso avvistati insieme, facendo sperare i fan in un possibile ritorno di fiamma. Nelle ultime ore, però, il popolo dei social ha notato che i due hanno smesso di seguirsi su Instagram. Ad intervenire sulla questione è stata l’attrice.

LE PAROLE DELLA LUZZI – A far scoppiare il caos nel mondo del gossip sono state le ultime mosse social dei due ex gieffini. A diversi utenti, infatti, non è sfuggito che Giuseppe e Beatrice hanno smesso di seguirsi su Instagram. Inoltre, nel profilo di entrambi sono state eliminate alcune foto di coppia.

Ad intervenire sulla questione è stata prima Deianira Marzano che, attraverso le sue IG Stories, ha rivelato che proprio nei giorni scorsi Giuseppe è stato impegnato con i casting per la nuova edizione del Grande Fratello. È stata poi la volta di Alessandro Rosica. L’esperto di gossip ha spiegato che il bidello calabrese e l’attrice non sono mai stati insieme, come, invece, si è creduto nelle ultime settimane.

Le parole dei due esperti di gossip, però, non hanno placato gli animi dei fan della coppia. Diversi utenti, infatti, hanno duramente criticato i comportamenti di entrambi gli ex gieffini. Davanti a tutto ciò, la Luzzi ha deciso di intervenire su X (ex Twitter): “Io non l’ho tolto. Non so cosa sia successo. Delle volte basta passare la mano e si mettono like o si tolgono segui. Che p*lle!”.

Una fan della coppia, però, non ha affatto mandato giù le parole dell’attrice ed ha così commentato le parole della donna:

“A quanto pare passando la mano si tolgono anche due foto. Se avete mantenuto una linea privata continuate a mantenerla. Queste mosse social creano il caos. La vita è vostra e auguro il meglio a entrambi. Però perdonami, ma questa risposta non ha senso”.