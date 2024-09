GF, Beatrice Luzzi e il suo ruolo di opinionista: “Cercherò di essere attenta ai dettagli, perché…”

Dopo aver preso parte alla scorsa edizione del GF come concorrente, Beatrice Luzzi è pronta a tornare come opinionista. L’attrice, infatti, affiancherà Cesara Buonamici, confermata come opinionista, e Alfonso Signorini, nuovamente al timone della conduzione.

“Cercherò di essere attenta ai dettagli, perché…” – Una delle protagoniste indiscusse della scorsa edizione del reality, la Luzzi è pronta a tornare a “Casa”. Come annunciato nei giorni scorsi, infatti, Beatrice ricoprirà il ruolo di opinionista al fianco della Buonamici, già presente lo scorso anno.

Intervistata da Novella2000 a pochi giorni dall’inizio della sua nuova esperienza televisiva, la Luzzi ha così raccontato:

“È un ruolo che sento molto nelle mie corde, spero di esserne all’altezza. Cercherò di essere attenta ai dettagli, perché sono quelli che fanno la differenza, e di rimanere neutrale, di non dare giudizi sul giusto o sbagliato, ma di aiutare gli inquilini a rendersi più consapevoli, cercherò soprattutto di essere me stessa, divertirmi, divertire, commuovermi e naturalmente… Corteggiare Alfonso Signorini!”.

Inoltre, ci ha tenuto nuovamente a chiarire il suo rapporto con Giuseppe Garibaldi, anche lui ex gieffino della scorsa edizione:

“È un argomento a cui tengo e vorrei venisse chiarito una volta per tutte: tra di noi c’è grande supportoe affetto, ma non siamo fidanzati. Io e Giuseppe siamo stati accusati di ambiguità, una cosa assurda: noi non siamo attori di un film che seguono una sceneggiatura, siamo persone in carne ed ossa con tutte le complessità personali, familiari e sociali che questo comporta. Ci sono voluti mesi per curare le dinamiche vissute nel GF, altri mesi per riprendere contatti con il mondo esterno… Nessuna ambiguità, ma solo il tempo fisiologico necessario a capire che le nostre responsabilità, priorità e prospettive sono distanti dalla possibilità di creare un rapporto che vada oltre l’amicizia. Questo vorrei che fosse chiaro a tutti”.