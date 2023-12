GF, Beatrice Luzzi lascia momentaneamente la casa: scoperto il motivo

A spiazzare e a preoccupare i fan del GF è stata la notizia del momentaneo abbandono di Beatrice Luzzi dalla casa. Dopo alcune ore dove il pubblico ha cercato di capire cosa ha spinto l’attrice a dover lasciare momentaneamente il loft, è stato finalmente scoperto il motivo.

IL MOTIVO DIETRO IL MOMENTANEO ABBANDONO – Protagonista indiscussa del reality di Alfonso Signorini fin dal suo ingresso, Beatrice ha dovuto momentaneamente lascia la casa più spiata d’Italia. Ad annunciarlo è stato proprio il programma attraverso i suoi canali social: “Beatrice Luzzi lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello per motivi personali”.

Una volta resa pubblica la notizia, il popolo del web ha subito cercato di capire il motivo dietro questa decisione. Sebbene non sia stata fornita una spiegazione ufficiale dietro questo momentaneo abbandono, sembrerebbe che il motivo sia il padre della gieffina.

Da quanto appreso da Isaechia, l’uomo di 86 anni, infatti, nella giornata di ieri si sarebbe rotto il femore. Proprio per questo la Luzzi ha voluto lasciare momentaneamente la casa, volendo accertarsi delle condizioni di salute del padre, a cui l’attrice è molto legata.

In diverse occasioni la gieffina ha parlato del bel rapporto con il genitore, anche all’interno del suo percorso nel reality. La donna ha ammesso che in passato ha avuto alcune divergenze con il padre per via del suo carattere molto rigido. “In passato è stato un genitore rigido e spesso non ha condiviso o apprezzato le mie scelte”, ha spiegato Beatrice. Ad oggi, però, i due hanno un bellissimo rapporto.