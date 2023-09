GF, c’è la produzione dietro Massimiliano e Heidi? L’audio di Anita mandato in onda per errore

Nonostante le grandi aspettative poste su questa nuova edizione del Grande Fratello, il pubblico non sembra affatto apprezzarla. A non convincere, in particolar modo, sembrerebbero le numerose e rigide regole imposte quest’anno e il cast. Stando a quanto emerso nelle ultime ore sui social, la produzione potrebbe essersi messa in moto nel tentare di catturare l’attenzione dei fan.

C’È LA PRODUZIONE DIETRO LA COPPIA MASSIMILIANO E HEIDI? – Come è oramai noto, già dopo i primi giorni di permanenza nella casa, Massimiliano Varrese si è preso una gran bella cotta per Heidi Baci. A nessuno dei telespettatori è sfuggito l’iniziale feeling che si era creato tra i due gieffini.

Data la complicità che si era venuta a creare, il 47enne ha deciso di farsi avanti. La ragazza, però, ha deciso di rifiutare il suo corteggiamento. Nonostante la decisione presa da Heidi, sembrerebbe che sia la regia che Alfonso Signorini stiano tentando di far formare lo stesso questa coppia.

A far pensare tutto ciò è stato un frammento di confessionale di Anita, trasmesso per errore dalla produzione. In questo breve stralcio di sfogo, si può ascoltare la gieffina prendersela con gli stessi autori del reality.

Sebbene Anita e Heidi abbiano tentato più volte di chiarirsi, finiscono sempre per scontrarsi. Nel parlare di ciò in confessionale, la ragazza si è così sfogata in confessionale: “Voi mi mandate sempre Heidi di là così io poi non riesco a chiarirci, lo fate apposta… lo so è il vostro lavoro…”.