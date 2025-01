GF: che fine hanno fatto le sorelle Selassié dopo il reality?

Dopo la clamorosa denuncia per stalking fatta da Manuel Bortuzzo nei confronti di Lulù Selassié, lei e le tre sorelle sono finite al centro dell’attenzione. Le tre ragazze e il nuotatore hanno preso parte alla sesta edizione del GF Vip, vinta proprio da Jessica Selassié. Ma che fine hanno fatto le tre sorelle?

COSA È SUCCESSO DOPO IL PROGRAMMA – Pochi anni fa a fare il loro ingresso nella casa del GF Vip sono state Clarissa, Lulù e Jessica Selassié. In poco tempo le tre ragazze sono diventate tra le protagoniste indiscusse di quell’edizione, riscuotendo un notevole successo. A vincere quell’edizione, inoltre, è stata proprio Jessica.

Una volta conclusa la loro avventura nel noto reality di Alfonso Signorini, le tre ragazze sono diventate molto attive sui social. Le sorelle, infatti, sono solite condividere la loro quotidianità con i follower, mostrando una vita all’insegna del lusso.

Nello scorrere gli svariati scatti condivisi da Clarissa, Jessica e Lulù è impossibile non notare il loro cambiamento estetico. Le tre non hanno mai fatto mistero di aver ricorso alla chirurgia estetica in passato, cosa accaduta anche in questi ultimi anni. I loro fisici, infatti, appaiono più formosi e i loro lineamenti più marcati e forti.

E a livello televisivo? Per un po’ di tempo le tre ragazze sono andate in onda su Cusano Italia Tv, conducendo un loro Talk Show dal titolo “Suite Selassie”. Il programma, però, ha chiuso i battenti dopo poche puntate a causa dei bassi ascolti.