GF, clamorosa dichiarazione di Zeudi su Javier: “So tante cose…è superdotato“

Nella Casa del Grande Fratello, le parole di Zeudi Di Palma hanno sollevato un polverone, suscitando reazioni contrastanti tra i telespettatori. La gieffina si è lasciata andare ad inaspettate dichiarazioni su Javier Martinez, finendo al centro delle polemiche.

“Superdotato” – Il tutto ha avuto inizio nel corso del tradizionale gioco del sabato sera, quando è stato il turno di Javier Martinez, l’ex Miss Italia ha rivelato delle considerazioni che hanno lasciato perplessi alcuni dei suoi compagni e il pubblico.

Negli ultimi giorni, infatti, Zeudi aveva espresso il suo disappunto nei confronti del pallavolista argentino, con il quale aveva avuto un’intensa intesa prima del ritorno di Helena Prestes, che era stata eliminata e poi ripescata.

Il ritorno di Helena ha stravolto gli equilibri tra i tre, portando ad un allontanamento tra Zeudi e la brasiliana. In passato, le due sembravano legate da una forte amicizia, che aveva portato a ipotizzare un rapporto più intimo, ma con il ritorno di Helena, la situazione è mutata. A causare la frattura è stato il nuovo interesse di Javier nei confronti della gieffina brasiliana, interesse che l’argentino ha recentemente ammesso di ricambiare.

La concorrente, delusa, ha accusato Javier di essersi avvicinato a lei solo per guadagnare visibilità, sfruttando la momentanea assenza della brasiliana. Da parte sua, Helena ha preso decisamente le difese di Martinez, con il quale ha trascorso anche una notte di passione nel Tugurio.

Nel frattempo, alcuni concorrenti, tra cui Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, si sono schierati dalla parte della Di Palma, contrapponendosi alla nuova coppia. Lorenzo, in particolare, ha suggerito a Zeudi di prendere una posizione più decisa e di non risparmiarsi nelle sue dichiarazioni.

Dopo averla rassicurata dicendole che non sarebbe stata eliminata al prossimo televoto, il modello milanese le ha consigliato di affrontare la situazione con maggiore determinazione, anche nei confronti della neo coppia: “Zeudi, non esci, non esci… Però a volte devi dare più… in tutto, anche con loro se vuoi… Dritta, molto di più. L’adrenalina al televoto c’è, però non esci… Era un aiuto, un consiglio…”.

Le parole di Lorenzo, che incoraggiavano una reazione più forte, sembrano aver influenzato Zeudi, che durante la serata non ha mancato di lanciarsi in una provocazione. Riferendosi a Javier, ha detto: “Si è messo il suo pantalone preferito oggi”.

La sua amica Chiara Cainelli, stupita dalla sua osservazione, ha risposto: “Ma tu sei informata su tutto!”. Zeudi, con un sorriso, ha replicato: “Eh amo, so tante cose… è superdotato”.