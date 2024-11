GF, clamorosa indiscrezione: rischia la chiusura anticipata?

Stando a quanto emerso negli ultimi tempi, un altro programma di Mediaset rischierebbe la chiusura anticipata. Si tratta del GF di Alfonso Signorini, che potrebbe dover chiudere i battenti prima della primavera 2025.

CHIUSURA ANTICIPATA? – Solo pochi giorni fa è stata annunciata la chiusura anticipata di La Talpa. Visto i bassi ascolti registrati nelle diverse puntate andate in onda, le ultime tre verranno tagliate e accorpate in unico appuntamento serale. La stessa sorte, da quanto emerso recentemente, potrebbe toccare a un altro programma Mediaset.

Da quanto rivelato da Agent Beast, utente anonimo che da anni svela i retroscena del GF, ha annunciato che quest’ultimo potrebbe finire prima del previsto. Sul suo profilo su X, l’utente ha rivelato che Mediaset avrebbe contattato Endemol, chiedendogli un progetto per rivoluzionare il programma.

Stando alla situazione descritta dall’esperto del reality, se gli ascolti non dovessero risalire, Mediaset sarebbe pronto a far concludere con largo anticipo quest’ultima edizione. Inoltre, per questioni di budget non avverranno nuovi ingressi che potrebbero creare dinamiche.

È da vedere, inoltre, se Signorini verrà confermato per un altro anno o gli autori opteranno per un altro conduttore. Non resta altro, quindi, che attendere la decisione definitiva di Pier Silvio Berlusconi.