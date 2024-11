GF, clamorosa rivelazione di un ex tentatore su Federica Petagna: “Siamo stati insieme, ma Stefano non sapeva nulla”

Tra gli ultimi ingressi nella casa del GF, c’è stato quello di Federica Petagna, ex protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island. Mentre la donna si trova all’interno della casa più spiata d’Italia, un ex tentatore ha sganciato una notizia bomba. Stando a questo scoop, oltre a stare con Stefano Tediosi, la Petagna sarebbe stata anche con un altro single.

“Siamo stati insieme, ma Stefano non sapeva nulla” – La Petagna si è fatta conoscere al pubblico di Mediaset con la sua partecipazione a Temptation Island. Federica ha partecipato al docu-reality insieme ad Alfonso D’Apice, all’epoca il suo fidanzato. Nel corso della sua esperienza nel programma, la ragazza si è avvicinata al tentatore Stefano.

Arrivati al falò di confronto, i due hanno deciso di mettere un punto alla loro love-story. Una volta lontano dalle telecamere, Federica ha intrapreso una breve frequentazione con Tediosi.

Nei giorni scorsi, l’ex protagonista di TI ha deciso di intraprendere una nuova avventura televisiva, entrando nella casa del GF. A raggiungere la bella napoletana è stata anche l’ex Alfonso, con cui ha avuto non pochi confronti. Nell’attesa che anche Stefano faccia il suo ingresso, come vociferato, Lorenzo Pugnaloni ha lanciato una clamorosa notizia.

Intervistando Giovanni De Rosa, anche lui tentatore di TI, l’esperto di gossip ha scoperto che la Petagna avrebbe avuto una frequentazione anche con questo ex single. Nel dettaglio, l’ex tentatore ha rivelato: “Con Federica ho avuto un rapporto che va oltre l’amicizia, per me è una persona importante”.

Sempre secondo Giovanni, Stefano sarebbe totalmente all’oscuro di tutto: “Credo che Stefano non sappia niente di me e Federica, perché lei mi ha sempre detto che non ne ha mai parlato con lui; inoltre, nel periodo in cui ci siamo frequentati, lei mi diceva che non lo sentiva più!”