Gf, com’è diventata l’ex concorrente Katia Pedrotti: la riconoscereste?

Molto spesso i più fedeli spettatori di uno dei programmi tv più seguiti d’Italia, il Grande Fratello, si chiedono che fine abbiano fatto gli ex concorrenti. In questo caso la protagonista è Katia Pedrotti, partecipante di una delle prime edizioni, in particolare quella in cui vinse Serena Garitta.

Molti senz’altro la ricorderanno per la sua tresca con Ascanio Pacelli, di cui si innamorò perdutamente facendo sognare milioni di spettatori. Da quel momento i due non si sono mai più separati, anzi: in 16 anni si sono sposati, ed oggi sono parte di una splendida famiglia.

Due i bimbi che sono stati frutto del loro amore: la primogenita si chiama Matilda, mentre il secondo figlio, un maschio, si chiama Tancredi. Oggi Katia dà una mano al marito nell’azienda di famiglia dopo aver in passato rifiutato di partecipare all’edizione vip del programma.

Una delle cose che ha fatto più discutere il pubblico che la ricorda da giovane è però la sua scelta di ricorrere a vari interventi di chirurgia estetica, in particolare al naso ed al seno. Anche con l’aiuto dei due ritocchini, però, la biondissima Katia è tutt’oggi una delle concorrenti più belle che la casa più spiata d’Italia abbia mai avuto.