GF, concorrente lascia momentaneamente la casa: il comunicato del reality

Da quanto annunciato nelle scorse ore sui social, una concorrente ha lasciato momentaneamente la casa del GF. Si tratta di Clarissa Burt che è dovuta uscire temporaneamente dalla casa più spiata d’Italia per un motivo speciale.

MOMENTANEAMENTE FUORI DALLA CASA – Sebbene il regolamento del reality preveda che in concorrenti rimangano dentro la casa e non abbiano contatti con l’esterno, in alcuni casi la produzione fa uno strappo alla regola. È il caso di Clarissa, che ha dovuto lasciare momentaneamente il programma per aver ricevuto un’importante onorificenza.

La produzione, attraverso un breve comunicato pubblicato nell’account ufficiale di Instagram, ha fatto sapere della temporanea assenza della concorrente italo-americana: “Clarissa Burt è uscita momentaneamente dalla Casa di Grande Fratello per andare a ricevere una importante onorificenza”.

Al momento, non si sa quando Clarissa farà rientro in casa. Si ipotizza, però, che la gieffina possa riunirsi con gli altri tra oggi e lunedì, in tempo per prendere parte alla prossima puntata.

Ovviamente c’è chi ha voluto dire la sua sotto al post pubblicato dalla trasmissione, criticando la scelta fatta dalla produzione. Diversi utenti, infatti, hanno sottolineato come si stia perdendo una delle caratteristiche più interessanti del reality, ossia il fatto che i concorrenti non possano avere contatto con il mondo esterno per tutta la durata del gioco.