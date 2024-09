GF, concorrente rischia azioni legali: “Questo suo comportamento così scorretto non resterà impunito”

Sebbene siano trascorsi un paio di giorni dall’inizio della nuova edizione del GF, un concorrente sarebbe già nei guai. Stando a quanto emerso sui social, Javier Martinez rischierebbe un’azione legale per non aver rispettato un contratto lavorativo.

“Questo suo comportamento così scorretto non resterà impunito” – Da quanto rivelato da Il Corriere dello Sport, Javier rischierebbe una causa legale da una squadra sportiva con cui aveva firmato un contratto. Nel dettaglio, si tratta dell’Avimec Volley Modica, squadra del campionato A3, dove Martinez ha già giocato dal 2020 al 2022.

Da quanto raccontato dal quotidiano sportivo, lo sportivo aveva firmato un contratto con la squadra siciliana ancor prima di partecipare al reality. L’Avimec Modica era quindi all’oscuro dell’intenzione del pallavolista di intraprendere questa nuova avventura televisiva:

“Ha spiazzato la società siciliana, [Martinez] non ha fornito adeguate motivazioni per giustificare la sua assenza e il mancato rispetto degli obblighi contrattuali. Per questo l’Avimecc è ora pronta a passare alle vie legali, anche perché se Javier dovesse andare fino in fondo all’esperienza nel reality tornerebbe in campo solo nel mese di marzo 2025”.

A confermare i rumor su una possibile azione legale da parte della squadra di pallavolo è stato il suo presidente, Enzo Aprile. Su iVolley Magazine, infatti, Aprile ha così dichiarato:

“Non ci aspettavamo un comportamento così poco professionale da parte di Martinez. ma prendiamo atto di questo e dopo aver fatto delle attente valutazioni ci riserviamo di agire legalmente nei suoi confronti per tutelare l’immagine dell’Avimecc Volley Modica e soprattutto per fare in modo che questo suo comportamento così scorretto non rimanga impunito“.

Ha poi aggiunto: “Ci arreca un grosso danno perchè nonostante la rosa sia completa in tutti i ruoli e abbiamo piena fiducia su chi lo dovrà sostituire nelle prime uscite stagionali saremo costretti a iniziare la stagione con un elemento in meno nel nostro roster, perchè chi andrà a riempire la casella lasciata vuota da Martinez non potrà essere impiegato prima della quarta giornata. Noi come società segnaleremo il comportamento del giocatore agli organi competenti della FIPAV affinchè sia fatta chiarezza e siano adottati i giusti provvedimenti nei suoi confronti”.