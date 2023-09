GF, confronto tra Samira e Giuseppe Garibaldi: “Non vorrei che la gente potesse pensare qualcosa”

Come accaduto nelle scorse edizioni, anche quest’anno il pubblico attende la nascita delle coppie di questo GF. Sicuramente non sboccerà l’amore tra Giuseppe Garibaldi e Samira Lui, dopo che quest’ultima ha cercato un confronto con il concorrente calabrese. La ragazza, infatti, ha voluto parlare con il gieffino per una situazione che la preoccupa.

“Non vorrei che la gente potesse pensare qualcosa” – Fin dall’ingresso nella casa più spiata d’Italia, Samira e Giuseppe hanno instaurato un bel rapporto. Tra i due, infatti, non sono mancate le battute e gli scherzi, ma anche lunghi dialoghi e confidenze.

Nell’ex professoressa dell’Eredità, però, è sorto il dubbio che il ragazzo potrebbe aver iniziato a provare qualcosa per lei. La ragazza è felicemente fidanzata con Luigi Punzo, una storia che dura da anni ed è per questo che ha subito voluto chiarire con Garibaldi.

Senza fare nessun giro di parole, la Lui ha così chiesto al compagno d’avventura: “Che cosa? Tu mi devi spiegare perchè io non capisco. Loro continuano a dire Giuseppe, Samira, Giuseppe, però io non ti dico niente perchè non è che posso insinuare qualcosa”.

A quelle parole il ragazzo è prontamente scoppiato a ridere, rassicurando l’amica del fatto che lui sta solo scherzando. Samira, però, ha così continuato:

“Ah ok, tutto a posto allora! Non fai nulla però ieri parlando con Fiordaliso e io mi sentivo un po a disagio perchè non so se scherzi o meno. Io sono tranquilla, tu sei tranquillo? Non è vero, a volte non parli e non capisco perchè”.

La gieffina ha però continuato ad ammettere di avere timore che in casa gli altri potrebbero farsi degli strani pensieri. Garibaldi ha continuato a rassicurarla, ripetendole che da parte sua c’è solo amicizia: “Lo sanno che scherzo, lo sanno tutti!”.