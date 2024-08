GF, contattato Thomas Ceccon: la risposta del nuotatore

Nonostante manchi ancora più di un mese dall’inizio della nuova edizione del GF, la redazione è impegnata a reclutare i nuovi concorrenti. Stando alle ultime indiscrezioni, ad essere contattato sarebbe stato anche Thomas Ceccon, medaglia d’oro nei 100 metri dorso alle Olimpiadi 2024.

CONTATTATO IL CAMPIONE OLIMPIONICO – Oltre a monitorare i programmi come Temptation Island e Uomini e Donne, sembra che la produzione del GF abbia prestato attenzione anche a queste Olimpiadi 2024. A rivelare l’ultimo e inaspettato rumor sul reality di Alfonso Signorini è stato Amedeo Venza.

Attraverso una storia di Instagram, l’esperto di gossip ha rivelato che la redazione del reality avrebbe contattato Ceccon. Il campione olimpionico, sempre secondo quanto riportato da Venza, avrebbe rifiutato l’offerta di prendere parte alla prossima edizione del reality.

Sempre secondo alcune indiscrezioni, quello del giovane atleta non sarebbe stato l’unico “no”. Ad aver rifiutato l’offerta di entrare nuovamente nella casa del Grande Fratello è stato Francesco Oppini. Inoltre, anche Antonio Orefice avrebbe detto di no al reality, impegnato in un lavoro a teatro.

Al momento, si vocifera che i possibili nuovi concorrenti potrebbero essere Lino, Maika e Alessia, ex protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Inoltre, sembrerebbe certa anche la partecipazione di Enzo Paolo Turchi e di tre ex volti di Non è la Rai.