GF, cosa ha detto la mamma di Shaila alla figlia all’orecchio? Le indiscrezioni

Nel corso dell’ultima puntata del GF, Shaila Gatta ha ricevuto una sorpresa da parte della madre. La signora Luisa ha avuto modo di confrontarsi con la figlia, dandole alcuni consigli sul suo rapporto con Lorenzo Spolverato. Prima di salutare la gieffina, però, la donna le ha sussurrato un’inaspettata rivelazione sul ragazzo.

COSA LE HA SUSSURRATO? – Entrata nella casa più spiata d’Italia, la signora Luisa ha voluto riprendere la figlia per il suo comportamento e il suo rapporto con Lorenzo. Per la signora, infatti, Shaila sarebbe cambiata dopo la breve permanenza in Spagna:

“Purtroppo sei andata in Spagna, sei tornata e sei un’altra persona. Rivedo una ragazza di tanti anni fa. Ti voglio dire solo una cosa: amore mio il mondo è lì fuori, qui è un gioco, tutti stanno giocando tranne te. Fidati. Tu hai la possibilità di fare un percorso bellissimo. Se tu ti vedessi da fuori, diresti “Chi è questa? Ti vergogneresti”.

L’ex velina ha tentato di rassicurare la mamma, ammettendo di rendersi conto del suo cambiamento, ma di essere decisa a riprendere in mano il suo percorso. La mamma di Shaila ha ammesso di non voler conoscere Spolverato, sostenendo che lui stia solo giocando: “Lorenzo è un giocatore accanito. Gioca benissimo. Non lo voglio conoscere”.

Le polemiche, però, sono nate dalle parole che Luisa ha sussurrato all’orecchio della figlia. Prima di andarsene, infatti, la donna ha rivelato alla Gatta: “Lorenzo non è una brava persona, è gay. Lo sanno tutti”. Sono state dichiarazioni che non sono passate inosservate, dividendo il pubblico da chi ha giudicato inopportuno il comportamento della donna e chi ha preso le sue difese.