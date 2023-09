GF, è ufficiale: Rebecca Staffelli sostituirà Giulia Salemi

Dopo il cambio degli opinionisti, il GF ha deciso di sostituire anche Giulia Salemi. A dare voce al pubblico social del reality sarà Rebecca Staffelli, figlia dell’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli. Ad annunciarlo è stato Tv Sorrisi e Canzoni, confermando così i recenti rumors che vedevano Giulia Salemi fuori dalla nuova edizione del programma.

REBECCA STAFFELLI NEL REALITY – Come già anticipato in questi ultimi mesi, la nuova edizione del GF porterà con sé una serie di novità. Quest’anno, infatti, ad entrare nella casa più spiata d’Italia saranno non solo i vip, ma anche i nip. Inoltre, a vestire i panni dell’opinionista sarà Cesara Buonamici.

Negli ultimi tempi sono iniziati a circolare dei rumors che vedevano Giulia Salemi fuori dal reality. Nelle ultime edizioni, l’influencer italo-siriana era stata presente in studio per dare voce al popolo del web. La ragazza, infatti, leggeva in studio i commenti più simpatici che il pubblico lasciava sui social.

Stando a quanto rivelato recentemente da Tv Sorrisi e Canzoni, le voci erano vere: la Salemi sarà sostituita. A prendere il suo posto sarà Rebecca Staffelli, già nota sul piccolo schermo per essere stata spesso ospite ad ospite di Amici di Maria De Filippi.

Rebecca ha solo 25 anni, speaker radiofonica ed influencer. Sui suoi account social, infatti, la ragazza vanta un buon numero di seguaci. Adesso la figlia di Valerio Staffelli è pronta ad affrontare una nuova avventura che avrà inizio lunedì 11 settembre.