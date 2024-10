GF, ennesima lite nel cuore della notte tra Jessica e Yulia: “Non ti comporti come una persona adulta”

Continuano ad accendersi gli animi di alcuni concorrenti del GF. Ieri notte, nella casa più spiata d’Italia, è avvenuta una furiosa discussione tra alcune concorrenti femminili. Il tutto è avvenuto dopo una presunta spallata che Mariavittoria Minghetti avrebbe ricevuto da Yulia Bruschi.

“Non ti comporti come una persona adulta” – Durante una chiacchierata notturna con Amanda Lecciso e Jessica Morlacchi, Mariavittoria ha rivelato alle gieffine di aver ricevuto una spallata da Yulia, aggiungendo di essersi accorda delle occhiatacce che le ragazze di Non è la Rai le rivolgono.

Queste accuse non sono di certo sfuggite all’orecchio delle dirette interessate, facendo così scoppiare una furiosa discussione. Ad iniziare è stata la Bruschi che si è così scagliata contro la Minghetti: “Una spallata? ma sei seria? Perché non mi hai chiesto ‘Yulia mi hai triato una spallata non te ne sei accorta?’. Invece covi rancore e sparli”. Dal canto suo, la gieffina ha così replicato: “Mi hai travolta è impossibile che non te ne fossi accorta. A me non andava di alimentare micce, ma poi vedo che guardi anche male”.

Ad intervenire nella discussione, prendendo le difese di Mariavittoria, è stata la Murlacchi: “Yulia ma parli tu? Mariavittoria è falsa per te? Tu in puntata fai la santa e poi sparli tutto il tempo? Poi dici che ti dispiace non avere rapporto con me. Ma davvero? Non ti avvicini a me nemmeno se inciampi. Io ti sono anche venuta a parlare. Non le dire le ca**ate! E non prendermi per il c**o perché sono più grande di te e non mi puoi prendere in giro”.

Pronta è stata la replica della Bruschi: “Ma tu mi dai la possibilità di avvicinarmi? Io non inciamperò mai vicino a te. Ma ti vedi? Non hai un atteggiamento bello. E non ti comporti come una persona adulta”.

La lite è poi proseguita in giardino e ha visto coinvolte Yulia e l’ex cantante dei Gazosa. Ad un certo punto la gieffina si è alzata e ha così affermato alla Morlacchi: ” Ma io sto tanto bene per i cavoli miei, ciao, chi ti considera“. Jessica allora ha provocato così replicato: “E piangici cara mia! Sai cosa mi frega di te? Meno di zero, m’importa una se*a ciaone“.