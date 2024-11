GF, Enzo Paolo a Javier su Shaila: “Hai avuto una botta di c*lo”

Negli ultimi giorni si è molto discusso della possibilità da parte di Enzo Paolo Turchi di lasciare la casa del GF. Nel frattempo, il coreografo si è lasciato andare ad una lunga chiacchierata con Javier Martinez, dove ha detto la sua su Shaila Gatta.

“Hai avuto una botta di c*lo” – Durante un momento di confidenze con Javier, Enzo Paolo ha voluto dire la sua sul comportamento che Shaila ha avuto nei confronti del pallavolista argentino. L’ex velina e Martinez hanno avuto una breve frequentazione, finita per volere della ballerina per iniziare una storia d’amore con Lorenzo Spolverato.

Il tutto ha avuto inizio quando lo sportivo ha rivelato al marito di Carmen Russo che ha parlato con Amanda Lecciso, capendo proprio dalla donna che questa delusione gli avrebbe potuto evitare dispiaceri in futuro:

“Ti fa capire quanto magari hai evitato un problema più grande. Una delle cose che Amanda mi ha detto “vedilo da un altro punto di vista. Tu hai evitato la fossa. Forse è meglio che sia andata così”.

Dello stesso pensiero è anche Enzo Paolo, che negli ultimi tempi è stato piuttosto critico sui recenti comportamenti avuti dalla Gatta. Nel dettaglio, il gieffino ha così affermato:

“Ma meglio, molto meglio. Oggi te lo dico pure io. Andiamo avanti, adesso sono due mesi. Si inizia a capire le persone. Due mesi però 24 ore al giorno. È diverso. È un anno qui dentro, quindi ti dico alla fine è una botta di c*lo. Hai capito? Botta di fortuna. Purtroppo di soffre pure però hai capito? Ho fatto questo, mi è andata questa cosa male però ringraziando la Madonna mi sono salvato. Ti fanno pure crescere e ti fanno dire che in fondo sono fortunato.

Meno male. Lei, senza criticare, non è una persona per te. Proprio come carattere non era per te. Adesso non dico che lei è cattiva e tu buono o tu cattivo e lei buona, non è la persona per te. Né tantomeno tu eri per lei. Ognuno può fare quello che vuole, però non aveva senso. Ecco perché tutti dicono “ha recitato”. Perché non poteva non mettersi nel letto tuo. Bastava quello. Era già tutto diverso”.

Javier ha aggiunto: “Ci poteva stare una sera. Però farlo per cinque volte di fila no. Mi dispiace e questa è una cosa che ho detto anche a lui (a Lorenzo Spolverato, ndr) “io e te se non fosse per lei saremmo andati anche d’accordo”, però non succederà mai, ormai la situazione è questa”.

Turchi ha poi parlato della relazione tra l’ex volto di Amici e Spolverato. Per Enzo Paolo, anche Lorenzo sarebbe molto interessato ad avere visibilità, al di là del suo sentimento verso Shaila.