GF, ex concorrente avvistata insieme al fidanzato di Valeria Marini: “Lui mi ha contattato”

A finire recentemente nel mirino del gossip è stato un ex volto del GF, avvistato in compagnia del fidanzato di una nota showgirl. Si tratta di Lucia Bramieri, vedova del figlio del compianto comico Gino Bramieri, che è stata paparazzata insieme a Eddy Siniscalchi, compagno di Valeria Marini.

“Lui mi ha contattato” – La segnalazione ha ovviamente attirato l’attenzione degli amanti del gossip, facendo subito pensare che tra i due ci sia qualcosa di più di un’amicizia. A chiarire ogni dubbio è stata proprio l’ex gieffina, rivelando a Novella2000:

“Tra me ed Eddy non c’è nulla. Ci siamo incontrati solo per scambiare due chiacchiere e mangiare un boccone. E’ un reato?”.

Continuando a parlare del compagno di Valeria Marini, Lucia ha anche svelato come si sono conosciuti. Stando al suo racconto, il tutto sarebbe iniziato da Eddy e da un suo messaggio sui social:

“Mi scrisse nel 2016, sui social. Gli risposi perché, nonostante lo ignorassi, continuava a contattarmi con gentilezza ed educazione.

Non nego che come uomo potrebbe interessarmi, però ormai è impegnato. Posso solo recitare un mea culpa per non essermi decisa a vederlo prima. Quelle foto di noi due a Milano risalgono al nostro primo e unico incontro.

Non punto ad avere una relazione con Eddy. E poi è lui che continua a cercarmi. In altre circostanze tra noi sarebbe potuto nascere qualcosa. Anche se Eddy è più giovane di me. Non credo nelle relazioni in cui si configuri un tale stacco generazionale”.