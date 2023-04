GF, ex concorrente convolerà a nozze: l’annuncio su Instagram

A tornare nuovamente al centro dell’attenzione è Alessandro Calabrese, ex concorrente del GF ed ex protagonista di Uomini e Donne. Ad attirare l’attenzione degli utenti dei social è la sua attuale vita sentimentale. L’uomo, infatti, ha annunciato che a breve convolerà a nozze con Martina Di Maria.

A UN PASSO DALLE NOZZE – La carriera televisiva di Calabrese ha inizio nel 2015 con la sua partecipazione alla quattordicesima edizione del GF. Conclusa la sua esperienza nel reality, Alessandro ha cercato di intrecciare una relazione con Federica Lepanto, vincitrice di quell’edizione. Poco dopo, però, l’ex gieffino ha tentato un riavvicinamento con l’ex fidanzata.

Dopo il Grande Fratello, Alessandro è approdato a Uomini e Donne per corteggiare Sonia Lorenzini. Una volta chiuso anche questo capito, l’ex corteggiatore ha deciso di dedicarsi al lavoro di imprenditore, allontanandosi dalle luci dei riflettori. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Alessandro è stato legato sentimentalmente a un ex volto di Ex OnThe Beach.

Ad oggi, nella vita dell’ex volto del reality di Mediaset c’è Martina Di Maria, ex concorrente de La Pupa e il Secchione. Dopo due anni d’amore, i due hanno deciso di compiere il grande passo. Attraverso il suo account Instagram, Alessandro ha annunciato il suo matrimonio:

“Due anni di amore vero…Ti amo. Soon wed”.