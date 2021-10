GF, ex concorrente pronto a varcare ancora una volta la porta rossa: “Tornerei lì perché è una bella vetrina per tutti”

Tra gli ex concorrenti che hanno preso parte al GF, è tornato a parlare della sua esperienza un volto noto del piccolo schermo. Si tratta di Costantino Vitagliano che ospite a “Trends&Celebrities”, trasmissione di RTL 102.5 News, ha ammesso di sperare in un ritorno nel programma.

“Tornerei nel programma” – Come visto nel corso delle ultime edizioni del reality, dentro la casa più spiata d’Italia alcuni ex concorrenti hanno avuto una seconda possibilità. A sperare che ciò accada è anche Costantino, a rivelarlo è stato proprio l’ex tronista durante un’intervista al programma radiofonico condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri.

Ai microfoni di RTL 102.5 News, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha ammesso: “Sono stato lì una sola settimana, stava per nascere mia figlia. Era un periodo molto delicato ed importante e non ho mai voluto sbandierare la mia privacy. Ora tornerei lì perché è una bella vetrina per tutti”.

Per i fan storici di Uomini e Donne, Vitagliano è un volto abbastanza noto del piccolo schermo. Durante i primi anni del 2000, l’uomo ha vissuto un vero e proprio periodo d’oro che l’ha visto spesso al centro dei riflettori.

Riguardo al suo passato, Costantino ha raccontato: “Poster, giornali che parlavano di me. Ho scritto due libri che hanno venduto trecento mila copie. Una volta era a Roma, dopo poche ore a Napoli, il giorno dopo a Milano. Tantissime serate in giro per le discoteche. Dieci anni sempre pieni di successo”.

Facendo un confronto tra la televisione di ieri e quella di oggi, l’ex volto di Uomini e Donne non ha potuto non notare le grandi differenze: “Oggi sono tanti i personaggi che vediamo in tv, forse sono troppi. Ma sicuramente hanno maggiori possibilità rispetto al passato. Ci sono, ad esempio, le piattaforme social che danno grande visibilità e quando ho iniziato io non c’era tutto questo. Oggi è tutto veloce: video stories su Instagram di 15 secondi o al massimo 59. Tutto in tempo reale, un altro mondo”.