GF, ex concorrente sbotta sui social: “Io credo nel karma, vi conviene chiedermi scusa”

Nonostante il GF abbia chiuso i battenti da qualche settimana, alcuni ex concorrenti dell’ultima edizione continuano a far discutere. È il caso di Alessio Falsone che, nei giorni scorsi, ha perso la pazienza con alcuni hater.

“Io credo nel karma, vi conviene chiedermi scusa” – Fidanzato con Anita Olivieri, conosciuta proprio dentro la casa, Alessio ha preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello. Con il suo temperamento impulsivo e fumantino, l’ex gieffino è spesso finito al centro delle critiche, accusato dai telespettatori di essere “aggressivo”.

Nonostante il reality di Alfonso Signorini si sia concluso da diverse settimane, Falsone continua ad essere al centro degli attacchi dei cosiddetti leoni da tastiera. Attraverso il suo account di Instagram, alcuni hater continuano a provocarlo, tanto da farlo sbottare duramente.

“Nessuna serata eh? Non vi vuole nessuno”, ha così scritto un utente all’ex gieffino. Il ragazzo, con la sua solita ironia, ha così replicato: “E no, alle serate non ci vogliono, se mi dovessero pagare per fare le serate correrei. Ma ho da fare, poi devo portare Anita a Barcellona e Parigi” .

Le provocazioni e le offese sono continuate, tanto che, alla fine, Alessio si è così scagliato contro gli hater: “Secondo me avete usato delle parole troppo offensive, perché non ci prendiamo un caffè, eh? Vi invito a prenderci un caffé così vi renderete conto di essere stati stupidi e mi chiederete scusa. Io sono profeta, lo so che mi chiederete scusa“. E ancora: “Io credo nel karma, sapete? Seminate vento e raccogliete tempesta. Fate cattiverie e riceverete cattiverie. Vi conviene chiedermi scusa, il Grande Fratello è finito!”.