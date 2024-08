GF, ex concorrente su Alice Campello e Alvaro Morata: “Vi svelo una cosa…”

A dire la sua sull’inaspettata fine della storia d’amore tra Alice Campello e Alvaro Morata è stata Jessica Vella, ex concorrente del GF. L’ex protagonista del reality, infatti, ha parlato di un app di incontri esclusiva in cui sarebbero presenti tanti noti vip.

“Vi svelo una cosa…” – La notizia della fine della love-story tra Alice e Alvaro è giunta come un fulmine a ciel sereno. Ad annunciarlo è stata la Campello, chiarendo fin da subito che dietro la rottura con il calciatore non ci sono stati tradimenti, ma una serie di incomprensioni che a lungo andare hanno incrinato il rapporto.

Nonostante le parole della donna, sono iniziati a circolare i primi rumors di un possibile tradimento da parte del calciatore. Voci di corridoio che si sono aggiunte alle tante ipotesi che si sono fatti i fan del gossip.

A dire la sua è stata Jessica Vella, nota per aver preso parte al Grande Fratello nel 2015 al fianco della sorella Linda. Attraverso un video pubblicato su TikTok, l’ex gieffina ha rivelato dell’esistenza di un app di incontri, in cui si iscrivono parecchi personaggi Vip anche impegnati. La ragazza ha così rivelato:

“Mi sono iscritta, dopo un po’ di tempo, a questa piattaforma di incontri, questa chat di incontri molto esclusiva, diciamo che è un po’ di nicchia. E proprio per questo motivo si paga un abbonamento mensile o annuo abbastanza caro. Chi si può trovare all’interno di questa piattaforma? Mah, un po’ di tutto: dai giocatori di NBA, ad artisti, musicisti, top model, attori di Hollywood, imprenditori…e anche tantissimi calciatori. E vi svelo una cosa incredibile: la maggior parte di questi calciatori che fanno parte di questa chat di incontri, sono sposati! Quindi cosa può mai cercare un uomo impegnato su una chat di incontri? Vabbè non ve lo devo spiegare io, ci potete arrivare da soli”.

Nel concludere il suo discorso, Jessica ha così dichiarato:

“Questo per dirvi: davvero ragazzi siete scioccati per la fine di questa relazione tra Alice Campello e Alvaro Morata? Adesso io non voglio dire che lui l’abbia tradita, non voglio dire che lui fosse all’interno di questa piattaforma, ma davvero pensate che un uomo che gioca a calcio dopo 10 anni di relazione, possa avere occhi solo per la sua compagna? No perché ragazzi, vi prego: svegliatevi! Questo è l’A,B,C, non ve le devo spiegare io certe dinamiche. Per carità, mi dispiace tantissimo per lei e spero non stia soffrendo. Ma io penso che, dal momento in cui ci si impegna con un calciatore, bisogna poi avere la consapevolezza del fatto che prima o poi si è corn*ti!. Siete d’accordo con me?”.