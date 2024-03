GF, ex gieffina non riconosciuta per strada: la gaffe è virale

Nota per la sua partecipazione in alcuni reality, Sarah Altobello è recentemente finita al centro dell’attenzione per un video divenuto virale. La donna, nonostante il suo successo sia in televisione che sui social, c’è chi non l’ha riconosciuta. È il caso di Stefano Scala, noto content creator di Tik Tok, che ha deciso di intervistarla. A divenire virale sul web è stata la reazione dell’ex gieffina.

LA REAZIONE È VIRALE – Come già anticipato, la Altobello ha preso parte a diversi reality show di Mediaset. Nel 2019 ha preso parte all’Isola dei Famosi, dove avrebbe avuto un presunto flirt con Paolo Brosio. Successivamente la donna ha preso parte all’ultima edizione “Vip” del GF di Alfonso Signorini.

Nonostante la recente esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, c’è chi non la riconosce. È ciò che è accaduto a Stefano Sala, che ha deciso di intervistare Sarah: “Mi scusi posso disturbarla un secondo? Stiamo facendo un video”. L’influencer ha poi proseguito: “Posso chiederle come si chiama?”.

Sebbene Sarah si sia mostrata abbastanza confusa e sorpresa dalla domanda, si è comunque dimostrata disponibile e per nulla offesa. Quando Stefano le ha domandato quali fossero i suoi sogni più grandi, l’ex protagonista del GF Vip ha deciso di svelarsi:

“Li ho già realizzati (…) Il più importante è stato fare quello che volevo, cioè il Grande Fratello. Da bambina volevo fare i reality e ci sono riuscita facendone due! L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello”.

Ovviamente il video, pubblicato su Tik Tok, è divenuto virale sul web in poco tempo. A stupire in positivo è stata la reazione dell’ex naufraga. Sarah, infatti, non si è mostrata per nulla infastidita dal non essere riconosciuta dal giovane tiktoker, rispondendo tranquillamente alle domande.