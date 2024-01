GF, ex gieffina su Mirko e Perla: “Secondo me lui prova ancora qualcosa per lei”

Sebbene il percorso di Mirko Brunetta al GF sia terminato da settimane, il suo turbolento rapporto con Perla Vatiero continua a finire al centro dell’attenzione. A parlarne è stata anche un ex concorrente di quest’ultima edizione, dicendo la sua su questa storia.

“Secondo me lui prova ancora qualcosa per lei” – Recentemente intervistata a SuperGuidaTv, Jill Cooper ha voluto dire la sua sulla chiacchierata ex coppia di Temptation Island. A distanza di diverse settimane dalla fine del suo percorso nel GF, l’ex concorrente ha così parlato del rapporto tra Perla e Mirko:

“La mia esperienza nella Casa è stata davvero unica. All’inizio non sapevo cosa mi aspettava, ma si è rivelata decisamente meglio di quello che avrei potuto immaginare. Mi è dispiaciuto molto uscire così presto. Era un’opportunità da cogliere e ho deciso di mettermi in gioco. Lavoro in TV da oltre 20 anni, per me era una sorta di ciliegina su una lunga carriera televisiva. Qual è stato il momento più bello che hai vissuto nella casa? Avere il tempo al 100% per me stessa…poter lasciare computer, telefono e orologio fuori della Casa mi ha dato tempo di concentrarmi solo sui miei tempi, le nuove amicizie e il divertimento tra sfide e feste. Allo stesso tempo la parte più complicata è stata l’isolamento dal mondo esterno, è davvero strano non avere nessun contatto con la propria quotidianità”.

Non è certamente mancato il discorso “Beatrice Luzzi”, protagonista indiscussa di quest’ultima edizione del reality di Alfonso Signorini. Riguardo all’attrice, Jill ha così dichiarato:

“Nonostante sia molto intelligente e simile a me come donna, abbiamo un modo diverso per affrontare le incomprensioni. Bea ha un modo più tagliente di esprimere i suoi pareri, giusti o sbagliati che siano. Credo fermamente che le parole abbiano peso, e perciò prima di aprire bocca vanno pesate per non ferire gratuitamente un altro essere umano. Non posso dire delusa, perché sarebbe un po’ esagerato, ma ci sono rimasta un po’ male che Bea mi abbia nominata per una buffonata come quella di mangiare le cipolle a colazione”.