GF, ex gieffina su Perla Vatiero: “Appena entrata già recitava la sua parte”

Ancor prima del suo ingresso nella casa del GF, Perla Vatiero è stata tra i protagonisti di quest’ultima edizione. Nelle ultime settimane l’ex volto di Temptation Island è stata al centro dei riflettori per gli accesi scontri con Beatrice Luzzi, dividendo la casa a metà. Recentemente a dire la sua sulla giovane gieffina è stata Rosanna Fratello, ex concorrente del reality.

“Appena entrata già recitava la sua parte” – Nota al pubblico di Canale 5 per la sua partecipazione a Temptation Island, da qualche mese la Vatiero ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. A dire la sua su Perla, recentemente al centro dell’attenzione per i suoi attriti con Beatrice, è stata Rosanna.

A distanza di qualche settimana dalla fine della sua avventura all’interno della casa del GF, la Fratello ha deciso di dire la sua su alcuni suoi ex inquilini. Ospite all’ultima puntata di Casa Chi, Rosanna ha parlato dell’ex fidanzata di Mirko Brunetti e del suo comportamento all’interno del reality.

Secondo quanto dichiarato dall’ex gieffina nel salottino virtuale, Perla starebbe recitando una parte. Per la cantante, infatti, sarebbe proprio la Vatiero starebbe interpretando una parte:

“Perla l’ho vista un po’ crescere. Era un po’ pacata all’inizio tant’è che io le dicevo “perché sei così ritirata?”, come quando un maglione si stringe. Vederla così combattiva mi piace perché io sono per i giovani. D’altra parte mi dispiace per Beatrice perché è stata una combattente dall’inizio. Vederla così preoccupata mi dispiace, trovo che sia fortissima e non c’è niente di meglio che riconoscere le cose come stanno. Combatte dalla mattina alla sera, li vuole tutti accanto a sé però ti devi accontentare. Io le direi “riprenditi perché è importante che tu sia sempre attiva, sei una persona che vuole tutto e lo può avere. Perla è entrata zitta zitta, secondo me già recitava la sua parte. Ora sta esternando tutto quello che ha dentro. Quasi neorealista perché una ne pensa e cento ne fa, la vedo molto attiva”.