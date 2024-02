GF, ex gieffina svela chi vorrebbe come vincitore: “Bisogna dare spazio ai giovani”

Tra i protagonisti di quest’ultima edizione del GF, Sara Ricci è tornata a parlare del suo percorso all’interno del reality. Inoltre, l’ex gieffina ha svelato chi vorrebbe vedere trionfare in questa stagione.

“Bisogna dare spazio ai giovani” – Nelle scorse settimane, la Ricci è stata intervistata da Lorenzo Pugnaloni. La donna è tornata a parlare della sua esperienza all’interno del programma di Alfonso Signorini, rivelando di tifare per una sua ex compagna d’avventura in particolare.

Nonostante abbia chiarito con Beatrice Luzzi, Sara ha rivelato che vorrebbe che il reality un’altra gieffina:

“Nulla contro Beatrice Luzzi ma bisogna dare spazio ai giovani, mi piacerebbe se vincesse Perla, o anche Giuseppe Garibaldi, basta che sia una persona giovane. Lui se lo merita per gestione della casa, per ospitalità. Tifavo per Vittorio Menozzi ma se n’è andato. Era evanescente nella Casa e lo è anche fuori. Perla è giovane, ha tutto il mondo davanti, credo che sia più giusto. Perla è giovane, è conosciuta sui social ed è reduce da un altro programma. Credo che abbia un bel carattere, lo sta facendo conoscere ultimamente perché all’inizio stava in ascolto”.

L’ex volto del GF ha poi aggiunto: “Perla ha saputo rispondere in modo pertinente a Beatrice, nonostante all’inizio fossero “amiche” quando mi prendevano in giro per la questione della spa. Poi c’è stata questa netta scissione, Perla ha reagito al fatto che Beatrice l’ha chiamata boss ma mi sembra che anche lei abbia un atteggiamento da bossy woman”.