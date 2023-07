GF, ex gieffino è diventato una star di TikTok: ecco di chi si tratta

C’è chi dopo il GF riesce a trovare un suo spazio televisivo, c’è chi, invece, decide di intraprendere una carriera sui social. Questo è il caso di Gaetano Arena, divenuto oramai una star di TikTok.

DAL REALITY A STAR SUI SOCIAL – Gaetano è noto per aver preso parte alla sedicesima edizione del GF, dove a trionfare è stata Martina Nasoni. Proprio sulla vincitrice, pare che il ragazzo abbia nutrito un certo interesse. Alla fine, però, Arena ha intrapreso una love-story con Erica Piamonte.

Questa relazione, però, fu breve e andò anche a danneggiare l’immagine del ragazzo che finì per essere eliminato dal programma dopo 43 giorni. Da quel momento in poi, Gaetano ha deciso di allontanarsi dai riflettori e approdare sul web.

Ad oggi l’ex gieffino conta ben 120mila followers su Instagram, ma è su Tiktok che ha riscosso un grande successo. Sulla piattaforma cinese, infatti, Arena conta ben 390mila fan, condividendo con loro una varietà di video che raccolgono tantissimi like.

Tra i filmati più in voga al momento, Gaetano ha deciso di replicare il trend in cui mostra i suoi outfit in strada. Un tipo di contenuto che l’ha portato ad ottenere 19 milioni di visualizzazioni e 3 milioni di likes in un solo video.