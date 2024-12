GF, ex gieffino su Lorenzo Spolverato: “Non mi convince”

Nonostante il suo percorso al GF sia stato breve, lago Garcia ha lasciato il segno nel cuore del pubblico. Recentemente l’ex gieffino ha voluto dire la sua su alcuni dei concorrenti più discussi di quest’ultima edizione del reality di Alfonso Signorini.

“Non mi convince” – Eliminato nel corso dell’undicesima puntata del Grande Fratello, Iago si è comunque distinto per la sua eleganza e il suo non avere peli sulla lingua. Nel corso della sua permanenza nella casa, infatti, l’attore si è spesso scagliato duramente contro Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, accusandoli di star portando avanti una relazione costruita per visibilità.

Ospite all’ultima puntata del GF Daily, andata in onda su La5 e condotto da Rebecca Staffelli, Garcia ha nuovamente parlato di Spolverato. Nonostante siano trascorsi quattro mesi dall’ingresso di Lorenzo all’interno della casa più spiata d’Italia, l’attore spagnolo non è ancora convinto del gieffino:

“”Tra i coinquilini, quello che mi piace meno è sicuramente Lorenzo. Il suo modo di fare continua a non convincermi. Per chi tifo, invece? Ci sono tanti concorrenti che stimo, come Tommaso, Luca, Helena, e Javier”.

Iago ha poi parlato delle insinuazioni che lo vedevano vicino ad Amanda Lecciso:

“Credo che in Casa io abbia detto tutto ciò che volevo dire, anzi forse di più. Tutte le donne erano interessanti, però non per un rapporto di coppia, semplicemente per il fatto di conoscerle, neanche Amanda! La prima persona che ho chiamato una volta uscito è stata mia madre, le ho detto: “Sono fuori” e lei mi ha detto “Lo so!”. Dei nuovi concorrenti mi dispiace non aver conosciuto Chiara, perché è campionessa di scacchi, a me piace giocare a scacchi quindi sarebbe una bella sfida tra noi due. Se potessi tornare indietro, sono fiero di quello che ho fatto nella Casa, sono stato me stesso che è la cosa più importante per me. Penso che gli altri inquilini mi abbiano capito”.

Inoltre, Iago ha ammesso quale sia stato il suo più grande rimpianto al GF: “Mi sarebbe piaciuto che si conoscesse di più della mia vita, del mio passato, di mia mamma. Quello mi è mancato, ancora non avete scoperto i miei segreti! Penso di aver conosciuto amicizie vere, ma bisogna verificarlo fuori. Un aggettivo per la mia avventura: “fiscale””.