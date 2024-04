GF, ex gieffino sugli ex inquilini: “Ecco con chi ho mantenuto i rapporti…”

A distanza di alcune settimane dalla fine del GF, anche Marco Maddaloni ha voluto parlare della sua esperienza all’interno del reality. Tra i concorrenti più apprezzati di quest’ultima edizione, lo sportivo ha rivelato in una recente intervista con quali ex inquilini è ancora in contatto.

“Ecco con chi ho mantenuto i rapporti…” – Tra i papabili vincitori di quest’ultima edizione del reality, Marco ha deciso di abbandonare il programma dopo la notizia della scomparsa del suocero. Il judoka ha preferito stare accanto alla famiglia in un momento così delicato, rimanendo, però, nel cuore dei telespettatori.

A distanza di settimane dalla fine della sua avventura nel reality, Maddaloni ha deciso di raccontarsi in un’intervista a Comingsoon. Nel parlare della fine di questa sua ultima esperienza televisiva, l’ex gieffino ha ammesso di non essere rimasto deluso da nessuno dei suoi ex compagni d’avventura:

“No, deluso no. Sapevo che con alcuni sarebbe andata a finire così. Sono molto felice perché, nel loro piccolo, si stanno facendo sentire tutti. Stiamo spesso insieme con Mirko e Perla, Angelica e Riccardo, Ciro, Paolo e Letizia…molti legami sono diventati importanti e privati. Ci siamo sentiti con Massimiliano e ci siamo ripromessi di vederci presto. Vedrò Vittorio per il suo compleanno. I rapporti che avevo in Casa li sto mantenendo anche fuori con l’unica differenza che lì ci vedevamo 24 ore su 24. Ora siamo ritornati alla normalità, ognuno ha il suo lavoro, io ho tre figli e ci tengo a essere un padre presente. Mi risulta difficile stare dietro ad alcune dinamiche”.

Riguardo alla vittoria di Perla, Maddaloni non è riuscito a nascondere la sua felicità per la ragazza, con cui ha molto legato nella casa:

“Dei finalisti, chiunque si sarebbe meritato la vittoria. Dopo sette mesi nella Casa, che sono davvero tanti, ognuno di loro aveva creato dei contenuti. Ha vinto Perla perchè ha un pubblico molto vasto, che la ama molto. Non credo a quelli che dicono che era tutto pilotato. Perla è stata la più votata, lei ha un seguito non indifferente fuori, i Perletti sono tantissimi. Poi lei e Mirko venivano da Temptation Island, il pubblico conosceva già la loro storia. Poi, non dimentichiamoci che la Campania è la Campania eh (ride ndr), quando la tifoseria campana si muove non ce nè per nessuno. Sono felice per Perla, le voglio molto bene”.