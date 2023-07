GF – Ex concorrente torna single dopo aver annunciato le nozze?

Uno degli ex concorrenti della casa più spiata di Italia potrebbe essere tornato single dopo aver annunciato le nozze appena tre mesi fa. Stiamo parlando di Alessandro Calabrese, concorrente della quattordicesima edizione del Grande Fratello.

Il concorrente nel corso della sua partecipazione al reality si era avvicinato a Federica Lepanto per poi tornare con la sua ex, Lidia Vella, dalla quale si è separato definitivamente nel 2017.

Da quel momento Calabrese ha avuto diverse frequentazioni fino a quando non ha conosciuto Martina Di Maria, ex concorrente de La Pupa e Il Secchione. E’ proprio con lei che l’imprenditore di Nettuno aveva deciso di convolare a nozze annunciando la lieta notizia lo scorso aprile.

I fan più attenti, però, hanno notato qualche dettaglio che potrebbe far pensare ad una rottura. Alessandro, infatti, ha pubblicato quanto segue sui sui canali social: “Mio padre anni fa mi disse ‘stai attento alle persone‘, ma io non gli ho mai dato ascolto. Non esiste pace per quelli come noi. L’amore che amore non è amore, amici che non sono amici, nostalgia di una serenità mai vissuta. Forse è questo essere umani? Vorrei esistesse un posto diverso da questo, ma non esiste pace senza guerra. Non esiste peggior prigione peggio della tua testa. L’amico assomiglia all’amico come il cane assomiglia a un lupo. Difendi il tuo credo, la tua realtà, la tua anima ribelle. Meglio essere vento in una società fatta di bandiere“.

Da Martina, invece, non è arrivata nessuna conferma riguardo una possibile rottura eppure ha mandato qualche frecciatina: “C’è gente che fa tutto da sola/o se la cantano e se la suonano. A sto punto io me la ballo!“.