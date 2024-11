GF, ex tentatrice su Giovanni De Rosa: “Mentre lui si frequentava con Federica Petagna, mi scriveva”

Negli ultimi giorni, il gossip intorno a Federica Petagna, concorrente del GF, e Giovanni De Rosa, ex tentatore di Temptation Island, ha scatenato nuove polemiche. Nelle ultime ore, sono emersi nuovi retroscena su questa inaspettata frequentazione.

UN’ALTRA VERSIONE – Federica, ricordiamo, ha partecipato a Temptation Island insieme a Alfonso D’Apice, ma durante il programma ha sviluppato una complicità con il single Stefano Tediosi. Dopo la fine del reality, i due hanno avviato una conoscenza, ma una sorpresa è emersa all’interno del reality di Alfonso Signorini: Federica avrebbe avuto anche un flirt con Giovanni De Rosa, un altro ex tentatore, prima di entrare nel reality.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, l’ex tentatore ha fatto il nome di Giovanni, suscitando l’interesse del pubblico. Giovanni, a quel punto, ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti: secondo quanto dichiarato, lui e Federica si erano baciati e trascorso insieme alcuni giorni con Titti Scialò, altra ex protagonista del docu-reality, che avrebbe anche assistito alla scena.

Tuttavia, la relazione sarebbe finita quando la Petagna gli avrebbe confessato di essere anche attratta da Stefano. De Rosa, deluso dalla situazione, ha affermato di aver scoperto che Federica lo stava vedendo contemporaneamente a Stefano e ha deciso di interrompere tutto. “Mi sono stufato”, ha detto Giovanni, aggiungendo che la gieffina lo avrebbe cercato insistentemente fino a quando non è entrata nella casa più spiata d’Italia.

A complicare ulteriormente la situazione è intervenuta Raffaella Ligorio, una tentatrice della stessa edizione di Temptation Island. La ragazza, tramite un video su TikTok, ha svelato che mentre Giovanni frequentava Federica, stava anche avendo una relazione con lei:

“Ciao ragazzi, faccio questo video perché voglio raccontarvi la verità su Giovanni De Rosa. In queste ultime ore stiamo leggendo tantissimi articoli su questo quadrangolo che si è creato all’interno della Casa del Grande Fratello tra Federica, Alfonso, Stefano e soprattutto Giovanni. Voi direte: cosa c’entri tu con Giovanni? C’entro eccome. Mentre lui si frequentava con Federica lui si frequentava virtualmente anche con me. Io sono stata contattata da Giovanni poco dopo la messa in onda del programma, mi ha aggiunta su Instagram e abbiamo iniziato a parlare su Whatsapp per un mese intero. Un mese bello pieno, un mese pieno di videochiamate.

E pensate un po’, mentre faceva le videochiamate con Federica magari di mattina, nel pomeriggio dedicava le chiamate a me. Quindi contemporaneamente frequentava e prendeva per il c*lo entrambe. Anzi, lui adesso si è mostrato anche ferito perché ha capito che oltre ad esserci lui, chiaramente Stefano, c’erano stati anche altri due ragazzi. Lui accusa Federica di essere falsa perché ha giocato con più uomini. Ma lui cos’è che ha fatto? Perché ha volutamente omesso la mia presenza secondo voi? Perché non ha detto che gli sarebbe piaciuto festeggiare il Capodanno con me? Invece lui cos’è che ha rivelato? Ha rivelato che si sono baciati, che per lui è importante…”.

Ha aggiunto:

“Pensa te, anche a me ha detto un sacco di paroline dolci, le classiche parole per cercare di acchiapparsi una persona. Voleva vedermi, mi ha invitata da subito alle Canarie, stessa cosa che ha fatto con lei. Abbiamo di fronte un manipolare. Questo video che sto facendo è innanzitutto di sfogo. Ero felice di questa conoscenza con lui perché era una cosa lontana dalle telecamere. Pensavo di aver trovato una persona carina, ci trovavamo bene ed avevamo tantissime cose in comune.

Però purtroppo è finita perché chiaramente lui è un grandissimo falso, aspira a questo, non vedeva l’ora. Cercava di avere visibilità ma è bene che le persone sappiano di che persona di tratta perché lui non è minimamente così come si descrive. Io ho tutte le prove, ho tutto ciò di cui avete bisogno per credermi. Ho gli screen dei messaggi, degli inviti, delle videochiamate di ore ed ore. Quindi questo è soltanto un primo video che sto facendo ma ci tenevo davvero a sfogarmi e a dirvi la verità”.