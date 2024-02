GF, ex volto di Pechino Express e la generosità di una concorrente: “Lo ha fatto per non mettermi in imbarazzo”

In una delle recenti puntate del GF Party, un ospite ha voluto raccontare il grande gesto di generosità compiuto da Rosy Chin, attuale concorrente del reality. A svelarlo è stata Cristina Bugatty, ex volto di Pechino Express.

“Lo ha fatto per non mettermi in imbarazzo” – Ospite al GF Party, Cristina, che ha preso parte a Pechino Express in coppia con Diego Passoni, ha svelato un toccante aneddoto che vede protagonista la nota chef. L’attrice teatrale ha infatti raccontato di aver attraversato un periodo difficile a livello economico, durante il quale ha ricevuto un inaspettato gesto di generosità da parte della gieffina:

“Era un periodo difficile per me economicamente visto che io vivo del mio mestiere di attrice teatrale principalmente. E devo raccontare un aneddoto su Rosy. Un giorno ero con una compagnia di tante persone, noi spesso si andava a mangiare lì e ci trattava molto bene sì, però certamente è un ristorante dal valore importante per il cibo che ti dà, non è che costa un euro. Lei, sapendo indirettamente questa cosa, per non mettermi in imbarazzo – sapeva che sarei andata dopocena per non cenare – si è presentata con un piatto con la scusa per farmi provare dei nuovi abbinamenti che aveva studiato e mi ha dato questo cibo gratis. Ma non era vero, lo ha fatto per non mettermi in imbarazzo”.

Solo diversi mesi fa, a parlare della grande generosità di Rosy è stato Matteo Damante:

“In un periodo della mia vita dove non stavo benissimo economicamente perché me ne sono successe di cotte e di crude, Rosy è stata una delle poche persone – compresi amici e famiglia – ad aiutarmi. E visto che io gestivo il suo Instagram, dato che è stata una delle prime ristoratrici a investire su Instagram, lei alla sera spesso mi faceva andare nel suo ristorante a mangiare con lei perché sapeva che avevo difficoltà. Ti parlo di otto anni fa”.