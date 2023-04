GF: flirt in corso tra due ex gieffini dell’ultima edizione? Una foto fa discutere

A una settimana dalla fine del GF Vip, due ex concorrenti dell’ultima edizione sono nuovamente nel mirino del gossip. Si tratta di George Ciupilan e Ginevra Lamborghini, protagonisti di uno scatto che sta facendo discutere il popolo dei social e i fan del reality.

FLIRT IN CORSO – Una volta conclusa questa settima edizione del reality, alcuni ex concorrenti hanno deciso di organizzare una cena tutti insieme. Al Jazz Café di Milano, oltre a Nikita Pelizon, la vincitrice del programma, sono stati presenti Matteo Diamante, Martina Nasoni, George Ciupilan e Ginevra Lamborghini. In un secondo momento si sono uniti anche Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

Gli ex gieffini hanno deciso di condividere con i follower la serata, ma a non sfuggire all’attenzione dei social è stata una storia di Instagram in particolare. Diamante ha pubblicato nelle IG Stories uno scatto che ritrae George e Ginevra di spalle, abbracciati mentre si allontanano.

La Lamborghini e l’ex volto de Il Collegio sono comparsi anche nelle storie di Instagram della Pelizon. In una IG Story della vincitrice, quest’ultima è insieme ai due mentre, scherzosamente, afferma: “George basta, un po’ meno. Sei proprio un malandrino”. Che tra George e Ginevra ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia?

Sebbene tra i due non sia mai accaduto nulla durante la loro esperienza nella casa del GF Vip, George, una volta eliminato dal programma, ha parlato di Ginevra. In un’intervista a Verissimo, il ragazzo ha rivelato:

“All’inizio del programma mi piaceva Ginevra Lamborghini, solo che io non volevo intromettermi tra lei e Antonino Spinalbese. Aveva un modo di fare molto estroverso. Penso che lo sta scoprendo adesso. Fuori non c’era nessuna che mi aspettava”.

Per vedere la foto, clicca qui.