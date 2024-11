GF, flirt in corso tra Javier e Mariavittoria? “Mi fido di te”

Continuano i colpi di scena all’interno della casa più spiata d’Italia. Al pubblico da casa, infatti, non sono sfuggite le inaspettate confessioni avvenute tra Javier Martinez e Mariavittoria Minghetti. Che sia un corso un flirt?

“Mi fido di te” – Mentre Tommaso Franchi è momentaneamente all’interno della casa del Gran Hermano, Mariavittoria si è avvicinata ancora di più al pallavolista. Tra i due c’è sempre stato un ottimo rapporto, ma nelle ultime sere i due si sarebbero lasciati andare a tenere confidenze.

Durante una breve festicciola, i due hanno ballato insieme. Il gieffino ha insegnato qualche passo di danza alla ragazza: “Mi so muovere. Non sono un palo, non sono il bello che non balla da questo punto di vista, ballo eccome“.

Finito il momento delle danze, i due concorrenti del GF si sono appartati per parlare. Javier ha così confessato alla Minghetti:

“Io di te mi fido, ma non mi fido di tutti. […] Sì gli opposti si attraggono, ma è difficile stare insieme a chi è troppo diverso da te. Io ad esempio con una come Yulia non ce la farei mai a starci. Non mi piace ed è tanto distante da me“.

Dal canto suo, Mariavittoria ha rivelato al pallavolista argentino di non fidarsi di Tommaso:

“Io non mi fido di Tommaso voglio dirtelo. Ci sto ragionando su questa cosa. Poi con lunedì ho avuto la conferma. Io già faccio fatica a fidarmi, ma di te mi fido. Con Tommy c’è affinità, ma non posso affidarmi a lui, non c’è fiducia. Poi ora che ho scoperto che è andato a dire a Shaila che io sparlo di lei”.

Martinez ha così ammesso: “Lui forse pecca di ingenuità e questo tu lo noti. Non dico che deve pensarla sempre come te e prendere la tue difese, ma poteva evitare di dire quelle cose su di te dal momento in cui vi state conoscendo“.