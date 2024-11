GF, frecciatina di Anna Acciardi a Federica Petagna: “La verità viene sempre premiata”

Federica Petagna è al centro del gossip in queste ultime settimane, a causa di alcune voci che circolano sul suo conto e che la vedrebbero coinvolta in presunti flirt. La 20enne napoletana, attualmente nella Casa del Grande Fratello, ha prontamente smentito le indiscrezioni, ma non sono mancati colpi di scena che continuano a tenere alta l’attenzione.

LA FRECCIATINA SOCIAL – Nella Casa, Federica condivide il suo spazio con due ex importanti: Alfonso D’Apice, con cui ha avuto una relazione, e Stefano Tediosi, ex tentatore di Temptation Island. Proprio l’ex single, appena entrato nel programma, ha informato Federica delle voci che circolano su di lei fuori dalla Casa, riguardanti presunti nuovi interessi sentimentali, tra cui uno con un altro tentatore e un possibile avvicinamento ad un ragazzo napoletano.

Le voci che riguardano Federica sono diventate oggetto di discussione anche tra gli ex concorrenti di Temptation Island. Anna Acciardi, una delle ex protagoniste del programma, ha lanciato una frecciatina che non è passata inosservata.

Rispondendo alle domande dei suoi follower, Anna ha fatto trapelare un certo scetticismo verso il comportamento di Federica, dichiarando: “La verità, anche se difficile, alla fine emerge sempre. Siate sinceri, sempre!”. Una dichiarazione che sembra suggerire che Federica non stia dicendo tutta la verità sulle sue frequentazioni.

La stessa Anna, che in passato ha partecipato a Temptation Island, ha risposto anche a una domanda riguardante una sua possibile partecipazione al GF. “Assolutamente sì, oggi mi sento pronta a farlo, soprattutto ora che sono in un buon posto con me stessa”, ha affermato. Tuttavia, ha aggiunto che, seppur pronta a partecipare, non si sentirebbe mai nei panni di una tentatrice, ruolo che definisce più adatto alla figura della fidanzata.

Nel frattempo, dentro la Casa, Federica sembra aver instaurato una certa vicinanza con l’ex tentatore. Tuttavia. Un’altra rivelazione, però, ha scosso gli equilibri: Alfonso D’Apice, ex di Federica, ha svelato che tra la sua ex e Stefano ci sarebbe stato un bacio. La notizia, però, ha sorpreso Alfonso, che ancora non è a conoscenza di quanto accaduto tra i due, alimentando così il mistero e le tensioni tra i protagonisti.

Nonostante le smentite di Federica, il gossip continua a ruotare intorno a lei, facendo emergere dubbi e curiosità tra i suoi fan. La verità sembra essere una questione che ancora tarda ad arrivare, mentre la giovane continua a essere al centro dell’attenzione mediatica.