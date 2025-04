GF, giallo sul post rottura tra Shaila e Lorenzo: “Gli avrebbe tirato uno schiaffo”

Che la storia tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato fosse destinata a durare poco dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello era nell’aria. Ma nessuno poteva immaginare che la ballerina sarebbe tornata nel reality per chiudere definitivamente quella che lei stessa ha definito una relazione “tossica e problematica”. Tuttavia, la rottura ha scatenato un vero e proprio mistero fatto di accuse, teorie del complotto e un presunto schiaffo.

IL GIALLO SUL POST ROTTURA – Secondo quanto rivelato da una spettatrice presente alla finale e riportato da Amedeo Venza, Shaila Gatta sarebbe stata accolta da fischi e cori di disapprovazione:

“Eravamo nel pubblico della finale del GF e, appena terminato il programma, erano circa l’una e un quarto. Shaila è stata presa di mira con urla e cori che ripetevano ‘fuori, fuori, fuori’. Lei ha reagito ed è scappata dallo studio. Ovviamente non potevamo usare i telefoni, quindi non ho video, ma posso dirti che è stata una scena davvero spiacevole. Alla fine, questa ragazza non ha fatto del male a nessuno, ha 29 anni e una vita davanti, non meritava quei fischi”.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco è stata la giornalista Grazia Sambruna, che ha riportato un’indiscrezione clamorosa:

“Mi confermano dal GF che, dopo la puntata, Shaila avrebbe davvero dato uno schiaffo a Lorenzo Spolverato. Il motivo? Direi che potremmo pescare qualsiasi carta dagli ultimi 4-5 mesi”.

Se la rottura tra i due ha già fatto discutere, alcune fan degli “Shailenzo” hanno rilanciato ipotesi ancora più assurde. Secondo loro, Shaila sarebbe stata manipolata da un’amica che le avrebbe consigliato di non cedere di fronte a Lorenzo: “Le altre fan erano lì e hanno sentito che le diceva ‘non cedere quando lo vedrai, non mollare e chiudi’”.

Ma la teoria più bizzarra riguarda un certo Pompeo e una presunta chiavetta contenente prove decisive contro Spolverato: “Pompeo dicono che le ha dato una chiavetta con delle cose per convincerla a lasciare Lollo”. E ancora: “Sulla chiavetta di Pompeo c’erano sicuro dei video modificati”. Insomma, un vero e proprio giallo che ha alimentato le congetture online.