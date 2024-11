GF, gli autori rimproverano una gieffina: “Mi hanno detto che ho esagerato”

Con il ritorno di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta nella casa del GF, si sono riaccesi gli animi di alcuni gieffini. Dopo l’ultima puntata, andata in onda il 4 ottobre, c’è stata un’accesa discussione tra Lorenzo e Mariavittoria Minghetti, dove sarebbero volate parole abbastanza pesanti.

Nelle ultime ore, nel corso di una chiacchierata con altri concorrenti, la gieffina ha rivelato di aver parlato con gli autori del programma. Stando a quanto rivelato dalla Minghetti, sarebbe stata rimproverata proprio per lo scontro con Spolverato.

“Mi hanno detto che ho esagerato” – Parlando con Enzo Paolo Turchi e Amanda Lecciso, Mariavittoria ha raccontato di aver chiesto dei consigli in confessionale:

“Poi mi è stato detto che ho esagerato nei modi. Così mi è stato detto. Quindi io penso e rifletto che forse ho esagerato, in cosa ho esagerato. Forse potevo evitare qualcosa. E quindi ho ragionato, ma tutto qua“.

Non si sa se a parlare con la gieffina siano stati gli autori o una psicologa, ma sembra che la ragazza abbia accettato positivamente i consigli ricevuti. La concorrente del GF, infatti, ha così rivelato: “Io non credo nemmeno a lui, non solo a lei. Però sì, smetterò di parlarne, tanto quello che penso non cambia e spero che da fuori vedano tutto“.