GF, Greta Rossetti fa un passo indietro con Sergio D’Ottavi: “Non c’è compatibilità”

Solo pochi giorni fa sembrava stesse nascendo un nuovo triangolo amoro all’interno della casa del GF, formato da Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi e Vittorio Menozzi. Nel corso della puntata andata in onda lunedì in prima serata, però, Vittorio ha dovuto abbandonare il reality. Inoltre, qualcosa si sarebbe spezzato nel rapporto tra l’ex tentatrice e Sergio.

“Non c’è compatibilità” – Nel corso delle ultime settimane l’ex volto di Temptation Island aveva instaurato un forte legame con Vittorio e Sergio. Davanti alla sintonia creatasi con i due gieffini, Alfonso Signorini ha voluto chiedere un chiarimento alla Rossetti. Durante la puntata del 12 febbraio, la gieffina ha voluto chiarire una volta per tutte cosa c’è con i due ragazzi:

“Con Vittorio è una relazione adolescenziale, mentre Sergio è uomo. Però no, non devo scegliere nulla, perché sono due rapporti diversi, voglio bene ad entrambi, perché mi danno cose diverse. Com Vittorio mi sento leggera, non parliamo mai di cose pesanti e io Con sergio trovo un rapporto di protezione, facciamo discorsi molto profondi. Io sono una persona molto fisica, quando voglio bene una persona”.

Sempre nella stessa puntata, però, Menozzi ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello. I fan, quindi, si sono concentrati sul rapporto tra Greta e Sergio, ma qualcosa sembra averlo incrinato. Negli ultimi giorni, infatti, la Rossetti ha voluto fare un passo indietro con D’Ottavi.

Parlando del gieffino con Massimiliano Varrese, la ragazza ha ammesso di non essere convinta che tra lei e Sergio possa nascere qualcosa: “No, Massi, sai cosa ti dico? Che siamo troppo diversi. Non c’è compatibilità di carattere. Mi dispiace, questo è il problema. Io sarò anche difficile, però…”.