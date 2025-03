GF, Helena e il suo difficile rapporto con la madre: “Lei ha scelto di non starmi più vicino”

Tra le protagoniste più discusse dell’attuale edizione del GF, Helena Prestes si è fatta notare non solo per i contrasti con alcuni concorrenti, come Shaila Gatta e Jessica Morlacchi, ma anche per le rivelazioni sulla sua vita privata. In particolare, la modella brasiliana ha condiviso dettagli toccanti sul difficile rapporto con la madre, interrotto bruscamente dopo la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi.

“Lei ha scelto di non starmi più vicino” – Durante il reality in Honduras, Helena aveva ricevuto un dolce videomessaggio dalla madre, ma al ritorno qualcosa è cambiato e il legame tra le due si è spezzato. Nelle ultime ore, parlando con Zeudi Di Palma, ha svelato i motivi di questa frattura, rivelando che tutto è iniziato con una decisione economica legata al suo ex compagno:

“Le cose con mia madre sono molto complicate. Lei ha scelto di non starmi più vicino. Appena sono uscita da L’Isola dei Famosi, il mio ex compagno voleva un figlio. Io non mi sentivo pronta e volevo mettere da parte qualcosa, ma lui insisteva. Così ho detto a mia madre: ‘Non posso più mandarti i soldi ogni mese’. Da quel momento lei ha smesso di parlarmi, dicendomi che mi ero montata la testa e che non le volevo più mandare denaro. Questo è stato il motivo della rottura“.

Dopo la fine della relazione, Helena è tornata in Brasile nella speranza di ricucire il rapporto con la madre, ma ha trovato un muro: “Mia mamma era sparita, aveva chiuso tutto. Ho chiamato mia zia per avere informazioni e per farle da intermediaria, ma nulla. Mi ha solo detto: ‘Sta bene, ma non vuole parlare con te e non vuole che ti dia il suo nuovo numero di telefono’. Io cercavo almeno di sentirla, sapere come stava. Ho solo saputo che era viva. Però non mi parla“.

Non è la prima volta che Helena si apre su questa dolorosa vicenda. Nei mesi scorsi aveva già raccontato che la madre aveva interrotto ogni rapporto anche con la sorella, in seguito a scelte di vita che non condivideva. Il racconto di Helena ha commosso molti, mostrando un lato inedito della sua personalità, lontano dalle dinamiche del reality e carico di dolore e nostalgia.