GF, Helena Prestes si avvicina e stuzzica Lorenzo Spolverato: “Mi piace provocarti”

Sebbene la nuova edizione del GF sia iniziata da una settimane, si sono già iniziate a creare le prime dinamiche tra i concorrenti. A spiazzare il pubblico è stato l’interesse che Helena Prestes ha iniziato a manifestare per Lorenzo Spolverato, quest’ultimo attratto da Shaila Gatta.

“Mi piace provocarti” – Nei giorni scorsi Spolverato ha voluto farsi avanti con Shaila, finendo, però, per ricevere un due di picche. L’ex velina, infatti, non ha affatto gradito la gelosia che Lorenzo ha palesato nel vederla Javier Martinez. Dopo il rifiuto da parte della Gatta, il gieffino potrebbe aver spostato il suo interesse su un’altra concorrente.

Dopo essersi avvicinata a Javier, Helena ha spiazzato i telespettatori con un inaspettato colpo di scena. La modella, che è entrata nella casa nel corso della puntata di giovedì sera, si è avvicinata molto a Spolverato.

Nel corso della festa che si è tenuta sabato sera, la Prestes ha iniziato a stuzzicare il ragazzo: “Mi piace provocarti”. Ovviamente il comportamento dell’inquilina ha sorpreso Lorenzo, tanto che quest’ultimo ha chiesto consiglio proprio a Shaila:

“Io mi ci vedo bene con Helena. Trova il momento giusto per parlarle di me, adesso no che sono imbarazzato. Non crearla te questa cosa però […] Anche tu hai bisogno di affetto, io ci sono…se capita, noi dobbiamo aver creato un’amicizia sennò lei è gelosa”.

Come si evolverà la vicinanza tra Helena e Lorenzo? Non resta altro che attendere ulteriori sviluppi.