GF, i gieffini hanno scoperto qualche spoiler durante la gita alla spa? Gli indizi

Nei giorni scorsi il GF ha deciso di fare una clamorosa sorpresa ad alcuni concorrenti. Nel dettaglio, la produzione ha deciso di dare un premio ai veterani: un pomeriggio in spa. Stando ad alcuni indizi emersi negli ultimi tempi, i gieffini avrebbero scoperto alcune cose accadute fuori dalla casa.

SPOILER DURANTE LA GITA? – Come appreso dalle clip e dalle comunicazioni social, nella casa più spiata d’Italia è avvenuto un evento mai successo nelle precedenti edizioni. Alcuni concorrenti, infatti, hanno potuto varcare la porta rossa per trascorrere alcune ore in spa. A ricevere questo regalo sono stati Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi, Anita Olivieri, Rosy Chin, Letizia Petris, Paolo Masella, Vittorio Menozzi, Grecia Colmenares, Fiordaliso e Massimiliano Varrese.

Dopo il loro rientro in casa, molti utenti del web si sono chiesti se i concorrenti del GF siano riusciti a scoprire qualcosa di quello che sta accadendo fuori. Da quanto riportato dal Vicolo delle News, sembrerebbe che i gieffini siano riusciti ad avere alcuni spoiler:

“Quando sono rientrati dalla gita fuori porta sono apparsi alquanto strani. Massimiliano Varrese da ieri appare molto arrabbiato e si dichiara pronto a lasciare il reality appena gli autori diranno loro del prolungamento. Giuseppe da ieri sera non rivolge la parola ad Anita Olivieri. È chiarissimo che è successo qualcosa tra loro che ha ferito il bidello. Lei si chiede quale sia il motivo del suo atteggiamento perché lui finora non lo ha detto. Forse Giuseppe ha visto Anita distaccata da lui in un contesto di libertà.

Gli inquilini in Casa hanno cominciato a usare i termini “paziente, ratto, bidello” che sono utilizzati dagli haters di Twitter. Infine Paolo Masella, quando ieri sera è rientrato in Casa, a Marco Maddaloni ha indicato con le dita il numero tre e il numero uno. Per chi segue il calcio questo è il risultato di una recente partita della Roma. (la sconfitta contro il Milan che è costato l’esonero di Josè Mourinho, ndr)”.