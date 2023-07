GF, i papabili Vip nella prossima edizione: si aggiungono altri due nomi

A differenza di quanto accaduto nelle scorse edizioni del GF, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di prendere in mano le redini della situazione e di fissare delle precise e severe regole. Proprio per questo Alfonso Signorini si sta trovando in difficoltà nello scegliere i possibili Vip che prenderanno parte alla prossima edizione del reality. Nei giorni scorsi, però, sono emersi nuovi nomi sui papabili nuovi gieffini.

ALTRI DUE NOMI – Dato il caos che si è scatenato durante la messa in onda dell’ultima edizione del reality, Pier Silvio ha decisione di prendere seri provvedimenti per far sì che ciò non riaccada. Stando a quanto emerso nelle ultime settimane, il direttore di Mediaset avrebbe deciso di non far entrare nel cast gli influencer e le star di OnlyFans.

Questa e altre rigide regole potrebbero mettere in seria difficoltà Signorini e gli autori. I provini, però, sarebbero stati già avviati e sono emersi i primi nomi. A parlarne è stato Alessandro Rosica, noto come l’Investigatore Social, che nelle IG Stories ha lanciato la sua ultima indiscrezione.

Nei giorni scorsi, l’influencer nelle sue IG Stories ha reso note due volti noti che avrebbero sostenuto il provino per entrare nella casa più spiata di Italia. Si tratta di Giorgia Venturini e Samira Lui, rispettivamente la la conduttrice di X Style di Canale 5 e la professoressa de L’Eredità.

Ovviamente non è mancato il commento di Rosica. Oltre a svelare l’indiscrezione, infatti, il ragazzo ha voluto dire la sua: “Nuove provinate per il gf vip. Che dio ce la mandi buona, togli una e ne rimetti cento. Andiamo bene“.