GF: il bacio tra un ex gieffino e la sorella di Helena Prestes

A pochi giorni dalla fine del GF, l’atmosfera è ancora rovente. Non solo per le emozioni del reality appena concluso, ma anche per una serata che ha sorpreso tutti gli appassionati del programma. Protagonisti? Helena Prestes, seconda classificata del GF, il fidanzato Javier Martinez, la sorella Mariana e l’ex gieffino Federico Chimirri.

Il quartetto è stato avvistato tra cena e pista da ballo, in un locale dove non sono mancati ritmi latini e momenti decisamente accesi. È proprio durante una di queste danze scatenate che è successo l’inaspettato: tra Mariana e Chimirri è scoppiato un bacio appassionato, immortalato in un video diventato virale in pochi minuti.

L’alchimia è apparsa subito evidente e i social si sono infiammati: “Non ce lo aspettavamo, ma li vedo benissimo insieme”, scrive un utente su X, mentre le reazioni si moltiplicano tra emoji di fiamme e cuori. La coppia, ancora non confermata, ha già conquistato i fan, che sognano un nuovo amore nato proprio dall’universo del reality.

Se Helena e Javier rappresentano la versione ufficiale del “team Argentina-Brasile”, il bacio tra Mariana e Federico potrebbe essere l’inizio di una versione 2.0. Nessuno dei diretti interessati ha commentato l’accaduto, ma le immagini – tra luci soffuse, sorrisi complici e passi di danza – lasciano poco spazio ai dubbi.

Una semplice serata tra amici o l’inizio di qualcosa di più? Per ora è presto per dirlo. Ma una cosa è certa: l’intesa tra le sorelle Prestes e i “ragazzi argentini” continua a far parlare. E il dopo-GF, a quanto pare, promette nuovi intrecci sentimentali.