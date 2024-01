GF, il duro sfogo di Beatrice Luzzi: “Attaccarmi è il modo più semplice per avere clip in puntata”

Protagonista indiscussa di quest’ultima edizione del GF, Beatrice Luzzi si è lasciata andare all’ennesimo sfogo. Spesso al centro degli accesi scontri con alcuni gieffini, l’attrice ha deciso di sfogarsi con Vittorio Menozzi dopo l’ultima puntata del programma.

“Attaccarmi è il modo più semplice per avere clip in puntata” – Nel corso dell’ultima puntata del GF, andata in onda lunedì in prima serata, si è trovata al centro dell’ennesimo scontro. Alcuni concorrenti, infatti, hanno accusato l’attrice di manipolare Menozzi così da condizionare i legami del ragazzo con gli altri inquilini.

Nel commentare quanto accaduto in puntata, Menozzi si è detto totalmente contrario a quanto detto da Letizia Petris. Il modello, infatti, ha aspramente criticato le accuse che l’inquilina ha lanciato durante la diretta:

“Io vorrei davvero capire perché Letizia ti ha detto quelle cose, a me quello che non è piaciuto è che è stata completamente estemporanea e non ha minimamente giustificato la fonte. Se io devo portare avanti una critica contro qualcuno ti chiudo il cerchio intorno, oppure ti prendi la responsabilità e dici l’ho visto io, ma così è un discorso che non ha né capo ne coda. Il problema alla base è che loro pensano che sei cattiva e dici quelle cose per farli stare male”.

Dal canto suo, Beatrice ha posto l’attenzione su Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi:

“Non mi pare grave che io abbia detto possiamo eliminare Massimiliano dopo tutto quello che mi ha detto negli ultimi mesi. Lo voglio così tanto eliminare che non lo voto mai. La cosa più assurda del discorso che ha fatto è che a me interessa sapere quello che loro dicono, ancora più assurdo del fatto che tu ti faccia manipolare da me, ancora più assurdo di questo è che a me interessi sapere quello che dicono. Io adesso sono del tutto distaccata, non ho più stima, quindi non riesco neanche a starci male, posso solo nominarti, quindi la cosa più assurda è pensare che a me interessa sapere quello che dicono. Sai loro quante cose hanno detto a me? Forse perché io non piango non si capisce. Giocano tutti sulla mia pelle, attaccare me da mesi è lo strumento più semplice per essere in puntata, per fare clip e per compattarsi come gruppo. È del tutto strumentale. Se uno di voi venisse chiamata a commentare il numero di volte che vengo chiamata io in ogni puntata è chiaro che io non posso che trovarmi in difficoltà all’interno della Casa, perché è chiaro che qualunque cosa io dico o faccio creo una distanza o un contrasto…”.

Sul gieffino calabrese, la donna ha così commentato: “Perché mi chiedi di Giuseppe…lui adesso non sta meglio di quando stava con me perché ora lo vedo spentissimo, gli fa rabbia che io stia serena…Quello che mi aspettavo dopo cinque mesi è che si facesse un discorso più professionale e si capisse che dopo che una persona viene esposta a quelli livelli non può che succedere questo…Per il resto non mi tocca niente, sto qua per lavorare e basta”.