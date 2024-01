GF, il gesto spinto di Federico Massaro verso Letizia Petris: il web chiede la squalifica

Per l’ennesima volta a finire nel mirino delle polemiche social è il GF. Questa volta ad indignare il popolo del web è stato un comportamento spinto che Federico Massaro ha avuto nei confronti di Letizia Petris. Proprio per questo il pubblico ha chiesto un serio provvedimento per il gieffino

CHIESTA LA SQUALIFICA – Nonostante il tentativo da parte di Pier Silvio Berlusconi e Alfonso Signorini di dare una “ripulita” al reality, anche quest’anno fioccano le polemiche. L’ultima è nata dopo che è divenuta virale una breve clip che vede protagonisti Federico e Letizia.

Come mostrato dal breve filmato che circola sul web, la fotografa era intenta a fare stretching quando Massaro ne ha approfittato per appoggiarsi su di lei da dietro. Letizia ha prontamente allontanato il modello, per nulla contenta del gesto spinto avuto nei suoi confronti.

Ovviamente la spiacevole scena non è affatto passata inosservata ai telespettatori, facendo finire il gieffino al centro delle polemiche. Il web, infatti, ha duramente criticato il ragazzo, accusandolo di molestie e chiedendo a gran voce la sua squalifica. Verrà ascoltata la richiesta del web?

In molti, però, pensano che l’argomento non verrà discusso in puntata. Probabilmente, infatti, Letizia eviterà di parlarne, sapendo dell’antipatia che Paolo Masella, il suo fidanzato, nutre nei confronti di Federico. Cosa deciderà di fare Alfonso Signorini?