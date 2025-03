GF, in lacrime Lorenzo Spolverato: “Non voglio più farti del male”

La scorsa settimana, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno annunciato la fine della loro relazione, ma nei giorni successivi sembrava che ci fosse stato un riavvicinamento, con passeggiate mano nella mano e gesti affettuosi. Tuttavia, ieri pomeriggio Lorenzo ha sorpreso tutti con un pianto disperato davanti alle telecamere.

“Non voglio più farti del male” –Durante un confronto in piscina, Shaila ha ammesso di aver “mollato” dopo aver riflettuto a lungo: “Mi sembra che vada tutto bene, poi mi fermo e capisco che non va bene per nulla. Ho riflettuto tutta la giornata e sono convinta che non ci sia più nulla da fare. Non mi piacerebbe finire senza dialogare”.

L’ex velina ha spiegato di essersi stancata di mettersi continuamente in discussione, mentre Lorenzo ha reagito con rabbia, accusandola di non riconoscere i suoi sforzi: “Anche io mi sono messo in discussione! Non pensavo arrivassi a questa scelta di mollare. Non capisco come tu possa dire che ti sei messa più in discussione di me”.

Poco dopo, Spolverato è tornato in piscina con toni più pacati: “Sono in difficoltà, ma è giusto che tu parli. Oggi ho pianto, ho sofferto e non hai idea di quanto. Ti porto nel cuore fino alla fine e ti proteggo anche se tu non vuoi”. La discussione è continuata, con Shaila che ha ammesso: “Mi illudo ogni giorno che ci sia una speranza… Questo mi ferisce”.

Alla fine, Lorenzo ha spiegato: “Siamo diversi, è inutile dirlo che dal 31… Ti porto nel cuore, ma non voglio più farti del male. Vivremo separati come due singoli individui”. La separazione sembra definitiva, nonostante i sentimenti che entrambi continuano a provare.