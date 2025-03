GF, Javier Martinez al centro delle polemiche: “Non hanno capito che fare la Blackface è razzista?”

A poche settimane dalla tanto attesa finale del GF, alcuni concorrenti continuano a finire al centro delle polemiche. Questa volta è stato il turno di Javer Martinez, che ha fatto infuriare il pubblico per l’imitazione di un ex gieffino.

SCOPPIA LA POLEMICA – Come accaduto nelle precedenti edizioni, anche in questa i gieffini si sono dovuti lanciare nell’imitazione di alcuni inquilini della casa. Il pallavolista argentino ha imitato Maxime Mbanda. Per imitare l’ex concorrente, Javier si è dipinto la faccia di color marrone, scatenando l’indignazione del pubblico.

Come riportato da Biccy.it, ai telespettatori non è affatto andata giù l’imitazione fatta da Martinez. Sui social, infatti, il gieffino è stato accusato di blackface e di razzismo: “Per imitare un ex concorrente della casa si è fatto truccare il volto di nero. Blackface al Grande Fratello, una scena molto grave e razzista”.

Se da una parte c’è stato chi ha attaccato duramente Javieri, dall’altra i fan hanno preso le difese del gieffino. Sui social, infatti, un utente ha così sottolineato:

“Ma se io sono bionda, non mi rappresenti come bruna. Se io sono cinese, non mi rappresenti come svedese. Per questa sciocchezza che stanno facendo, sarebbe razzista non rappresentare Max come è”.