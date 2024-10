GF, Jessica Morlacchi accusa Shaila Gatta di termini omofobi: “Ma non ha detto gay, ha detto F…”

Ancora una volta a finire al centro della polemica nella casa del GF è stata Shaila Gatta. Conclusa la puntata andata in onda ieri in prima serata, Jessica Morlacchi ha accusato l’ex velina di aver utilizzato termini omofobi nei confronti di Lorenzo Spolverato.

“Ma non ha detto gay, ha detto F…” – L’ex cantante dei Gazosa è tornata all’attacco con l’ex volto di Amici, decidendo di confessare alcune cattiverie che quest’ultima avrebbe rivolto nei confronti di alcuni concorrenti della casa. La Gatta, infatti, si sarebbe scagliata contro Maria Vittoria Minghetti, Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato.

Parlando con Luca Calvani, come riportato da Biccy, la Morlacchi ha così raccontato:

“Noi non è che siamo indignate per come si è comportata con Javier. Adesso stavamo parlando di altro. Ma tu hai capito cos’ha detto lei ad Javier sotto le coperte? Ha detto che lei è una z0**ola, sì a MariaVittoria e Amanda. E non è finita qui, anche su Lorenzo ha detto qualcosa. Lei ha detto ‘non ho capito se a Lorenzo piace Michael’. Perchè secondo lei Lorenzo era ‘F….’. Ma non ha detto gay, ha detto F… sono parole pesanti queste. Hai capito? Questa fa la paladina delle donne e dei diritti e poi dice queste cose? Mi viene a dire a me che non do un bell’esempio perché alzo la voce quando litigo con Yulia e poi dice queste parole?”.

Anziché indignarsi per il termine omofobo utilizzato da Shaila, l’attenzione di Luca si è spostata su un punto:

“Ma come Michael? A Lorenzo gli piaceva Michael? Ne voglio sapere di più. No aspetta, Shaila dubitava che Lorenzo fosse gay e che gli piacesse Michael? Se vabbè. Ma scusa se doveva scegliere Michael, aveva me… Con me in casa. Michael non si sapeva da che parte andava a parare. Io sono dichiarato alla luce del sole, bello come sono. Scusate ma io mi offendo a questo punto“.