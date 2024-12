GF, Jessica Morlacchi contro Luca Calvani: l’uscita infelice della gieffina

Continuano le tensioni all’interno della casa del GF. Questa volta a far discutere è stato lo sfogo che Jessica Morlacchi ha avuto contro Luca Calvani, non apprezzando il comportamento di quest’ultimo nei suoi confronti.

L’USCITA INFELICE DELLA CONCORRENTE – È oramai risaputo che tra Jessica ed Helena Prestes non scorra buon sangue. Tra le due, infatti, non sono mai mancati gli scontri ed è per questo che la cantante non apprezzi l’amicizia nata tra la modella brasiliana e Calvani.

Come riportato da Biccy, l’ex cantante dei Gazosa è convinta che l’attore toscano si sia avvicinato alla Prestes per entrare nelle grazie del pubblico. La stessa donna lo ha rivelato a Luca nel corso di un’accesa discussione:

“Sei te che stai seguendo un bel faro, perché Helena piace al pubblico. Mi sto accorgendo di tutto. A te dà fastidio che c’ho azzeccato. Vai nel suo letto a dire “lasciala stare”, la gente ti sente e io lo scopro. Non ti vedi da fuori, stai difendendo l’indifendibile. Pensa come stai messo, questa ragazzina ti ha imbambolato, ti ha intortato. Calvani tu a me mi vuoi prendere in giro? Ma hai capito con chi stai parlando?!”.

Nel corso della discussione, Jessica si è lasciata andare ad una frase che ha ferito Luca. Ad un certo punto, la gieffina ha sbottato: “qui la donna sono io“. Parlandone con Luca Giglio e Mariavittoria Minghetti, Luca ha ammesso:

“Le ho detto che fuori ho un compagno e che lei deve portare rispetto. Questa cosa l’ha ferita, c’è rimasta male. Io penso che Jessica stia male e stia facendo la matta di proposito per uscire senza ritirarsi. Sì, credo stia facendo la pazza per uscire. Mi sembra impossibile che sia seria adesso. Mi pare che sia così fuori dalla ragione che non capisco se lo fa…Se ha qualcosa in mente per uscire o per non ferirmi, non capisco più niente.

Mi ripeteva “qui la donna sono io, ricordati che qua la donna sono io“. Ci mancava la battuta a sfondo…Meglio che non parlo. Una frase infelice. Poi urlava “im*ecille levati la corona, la donna sono io“. Che poi uno su queste frasi potrebbe vederci altro, ma io lascio perdere. Non ho voluto alimentare la cosa e me ne sono andato senza replicare. Alzava la voce e non c’era verso di parlare in maniera civile. Ogni cosa che sto facendo in questi giorni le interpreta a modo suo, le vede come un oltraggio a lei. Poi le ho spiegato che non può parlare tutto il giorno di Helena perché poi sembra infognata su questo argomento. Lì si è arrabbiata ancora più di prima”.