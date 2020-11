GF, Kikò Nalli dopo la lettera di Ambra: “È soltanto colpa mia”

Solo qualche settimana fa l’ex concorrente del GF, Ambra Lombardo, aveva voluto scrivere una lettera a Kikò Nalli, il suo ex. La lettera in questione pare essere giunta a destinatario, ricevendo anche una bellissima ed inaspettata replica.

LA LETTERA DI AMBRA – Un mese fa la nota professoressa ha voluto scrivere a Kikò, conosciuto proprio durante la sua avventura nel reality. La loro storia ha fatto sognare molti fan del programma, ma è giunto a termine dopo il lockdown avvenuto a marzo. Nonostante ciò, Ambra ha voluto nuovamente mettersi in contatto con l’uomo, pubblicando una lettera destinata al Nalli sul settimanale DiPiù.

In questa occasione, Ambra ha voluto rivelare cosa l’ha portata a mettere fine alla loro love-story. Ha parlato di esser stata trascurata dall’ex fidanzato, di non aver avuto delle dimostrazioni del suo amore verso di lei. Nonostante ciò, però, la donna si è mostrata dispiaciuta dalla fine di questa storia. Inaspettatamente, ha manifestato anche il desiderio di rivedere nuovamente il suo Kikò.

“È colpa mia” – È giunta la tanto attesa risposta dell’ex marito di Tina Cipollari. L’ex gieffino, come ammesso da lui stesso, è rimasto spiazzato, ma anche commosso davanti al gesto della professoressa. Al “Forse, se tu provassi a prendermi la mano non avrei la forza di ritirarla”, scritto dalla donna nella lettera, Kikò si è detto pronto a riafferrarla.

Riguardo alle cause che hanno portato alla rottura, Nalli ha dato ragione ad Ambra: “È soltanto colpa mia. Colpa della mia assenza e colpa di tutto quello che mi ha distratto. Forse, amore mio, ti ho dato per scontata”.

Inoltre, ha spiegato anche il perché non abbia deciso di passare il difficile e lungo lockdown con l’ex compagna: “Ho scelto di stare al fianco dei miei figli perché abbandonarli in quel periodo avrebbe significato, nella fase della crescita in cui sono, abbandonarli a loro stessi. E non volevo”. Ha quindi spiegato che non voleva lasciarla sola, ma che ha voluto far capire ai figli che loro saranno sempre al primo posto. L’errore secondo Kikò non sta nella scelta fatta, ma di come si è organizzato.

A lasciare senza parole è stata la dichiarazione dell’ex concorrente del GF, in cui ha lasciato trapelare la sua voglia di tornare da Ambra, deciso a fare di tutto per riconquistarla. “Hai voglia di ripartire insieme con me?”, ha così replicato all’amata Lombardo.